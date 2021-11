Chiquibaby muestra el cambio para mal que ha sufrido una parte de su cuerpo tras el embarazo Aunque está feliz y encantada con su papel de mamá, la conductora mostró adolorida la parte de su figura que ha sufrido un cambio menos agradable tras dar a luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El embarazo ha traído a la Chiquibaby cambios maravillosos. Su vida es mucho más plena y alegre que antes de convertirse en mamá de Capri Blu. La transformación no solamente ha sido en lo personal, también en lo físico. En menos de tres meses, la co-presentadora de Hoy día ha recuperado su figura y logrado lucir igual o más espectacular que antes de dar a luz. Pero como no todo puede ser perfecto, Stephanie Himonidis, siempre sincera y divertida, compartió qué cosa ya no es igual y le obliga a dar un importante paso. En un cómico video en sus redes lo explicó así. "El embarazo me ha cambiado muchas cosas, ¡pero este es el que menos me gusta! Tendré que donarlos", dijo refiriéndose a los zapatos. Desde que naciera su princesa su cuerpo ha ido deshinchándose poco a poco hasta recuperar su volumen casi inicial. Todo parece que ha vuelto a su lugar, ¡menos los pies! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "Tengo que compartirles algo, desde el embarazo, ¡los zapatos me quedan más apretados!", se quejó a modo de broma frente al espejo. Adamari Lopez y Chiquibaby Credit: Alexander Tamargo/WireImage; Alexander Tamargo/Getty Images Pero que no cunda el pánico, la feliz mamá ya tiene pensado qué es lo que va a hacer. Además de donarlos, también le gustaría dárselos a su amiga y compañera Adamari López, cuyo diminuto pie seguro que los acoge perfectamente. "¡Yo creo que voy a tener que darle los zapatos a Adamari porque ya no me quedan!", admitió. Con pie chiquito o grande, ¡igual Chiquibaby luce impresionante!

