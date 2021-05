¡Chiquibaby muestra su pancita de embarazada en este sensual y diminuto bikinazo! Impresionante es poco. La co-presentadora del programa Hoy día paralizó el tráfico y las redes con este posado en un sensual traje de baño. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A puntito de estrenar la tercera y última etapa de su embarazo, la bella Chiquibaby sigue presumiendo su espectacular figura. La pronto mamá aprovechó este soleado domingo en Miami para broncear un poquito su preciosa pancita y lucir un bikinazo de infarto. "Un poquito de sol para esta barriga, mi modo de domingo siempre entre la playa y la alberquita. Amando este bikini, ¿qué tal me queda?", preguntó curiosa a sus seguidores en redes sociales. Las respuestas no se hicieron esperar y a Stephanie Himonidis le llovieron los piropos de inmediato. "Te ves genial", "Belleza de mujer", "Hermosa, toda una reina", "Mamacita hermosa", le dedicaron algunos fans. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Lejos de ocultar su pancita o vestir a ropa ancha, la presentadora mexicana siempre recurre a conjuntos que resalten aún más esa curva de la felicidad que tan bien le sienta. En este caso un bikinazo tan sexy como ella que resalta aún más su belleza. Chiquibaby, vestido naranja, hoy dia Credit: Instagram/Hoy día La comunicadora que confirmó en exclusiva para People en Español que lo que viene es una nena, vive uno de los momentos más dichosos de su vida y eso le hace verse radiante por fuera. ¡Por muchos bikinis así, compañera!

