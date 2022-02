Chiquibaby revela el susto que le ha dado su hijita capri Blu: "no mide el peligro" La presentadora de Hoy Día, Stephanie Himonidis, compartió un video para mostrar lo que le ha dado por hacer a su bebé y que la tiene en ascuas. "¡No hagas eso!". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Hominidis chiquibaby con su hija Credit: IG/Capri Blu Este 23 de febrero Capri Blu, la hijita de Stephanie Himonidis, mejor conocida como 'Chiquibaby', cumplirá sus primeros seis meses de vida. Y la bebé ha entrado en una etapa de su vida donde cada día marca progresos agigantados en su madurez y crecimiento. Entre ellos está su movilidad y ganas de moverse por todos lados, aún cuando lógicamente no camina. Pero eso no le quita las ganas y ahora su mami ha compartido un video que entre canciones y risas revela el auténtico terror que le tiene a que su bebita se caiga del sillón o la cama porque ya aprendió a voltearse solita. "Mi muñeca ya me empieza a sacarnos sustos", expresó la presentadora de Hoy Día (Telemundo), en un post publicado este lunes. "Porque ahora se voltea y no mide el peligro". El video muestra a la traviesa bebita avanzando rápida mente mientras una voz le dice "¡No hagas eso!". El video ha causado mucha ternura entre los seguidores de Chiquibaby, quienes aseguran que Capri Blu tiene carita de traviesa. ¿Ustedes qué opinan? Capri Blu hija Chiquibaby Credit: IG/ Capri Blu SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Muchas seguidoras la alentaron diciendo que lo que Capri hace son "cosas de una niña inteligente y normal". Otras le recomendaron bajarla al suelo para que no se caiga y otras simplemente expresaron su solidaridad ante lo inevitable: ahora sí, Chiquibaby ya no se va a poder ni sentar porque su nena la va a traer corriendo. Por cierto que muchos en lo que se fijaron fue en el gran parecido que le encontraron a la bebé con su padre, Gerardo López, asegurando que Capri es igualita a su papá "pero en bonito".

