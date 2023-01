Las increíbles andanzas de Chiquibaby y su familia en París. "Fue caótico... terminó siendo maravilloso" Chiquibaby decidió recibir el 2023 con su familia en París. A pesar de tener todo más que organizado, la periodista y conductora se llevó menudas sorpresas durante su travesía. ¡Te lo contamos todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir París es uno de los lugares impactantes del mundo, por ello Chiquibaby decidió dar la bienvenida al 2023 en la majestuosa ciudad junto a su esposo y su hija Capri Blu. De hecho, la conductora preparó detalle a detalle para que su visita fuera espectacular: Hotel, paseos y hasta un hermoso restaurante para gritar ¡Feliz años nuevo! Sin embargo no contó con algunas sorpresas. "Nos pasaron cosas muy curiosas". ¿Qué fue lo que sucedió? La mexicana contó todo en exclusiva a People en Español. ¿Cómo te fue durante tus vacaciones en París? La verdad es que París es increíble. Creo que hay dos ocasiones en el año que tienes que visitar París, uno en verano y otro en diciembre, en invierno. Es muy distinto, y poderlo compartir con nuestra hija creo que nunca se nos va olvidar a nosotros y le quedarán a ella los recuerdos, los videos que hicimos con ella. Chiquibaby en Paris Credit: Instagram/@chiquibabyla ¿Dónde recibieron en 2023? Año nuevo nos la pasamos muy padre, pero nos pasaron cosas muy curiosas. Hicimos reservación en un restaurante y la hora de que llegamos al restaurante, la reservación estaba cancelada. Gerardo Lopez y su hija Capri Blu Credit: Instagram/@chiquibabyla Mientras debatimos qué íbamos a hacer la noche del 31 [de diciembre], nosotros con carrito, con todo el rollo, me percaté que había dejado mi celular en el uber. No sabía si me iban regresar el celular. Fue un 31 caótico que terminó siendo uno de los más maravillosos que he tenido y nunca lo voy a olvidar. Chiquibaby en Paris Credit: Instagram/@chiquibabyla Comimos en un lugar local francés. Nos atendieron superbien. Compartimos palabras muy bonitas, y sí, mi celular llegó a mí horas después aunque no lo crean. Hay gente buena en este mundo todavía. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN ¿Cómo se portó la bella Capri? Mucha gente me preguntó que por qué tomé la decisión de ir a Europa con bebé, pero se nos ocurrió y queríamos visitar París. Es mucho trabajo pero valió 100% la pena. Se portó muy bien, pero extraño mucho su cuna y ahora quiere dormir con mamá nada más. Chiquibaby en Paris Credit: Instagram/@chiquibabyla ¿Cuáles fueron tus deseos para este año que empieza? Mis deseos fueron tener salud personalmente y que mi familia pueda tener salud, el segundo, tener más tiempo con mi familia. Es algo que siempre he puesto en segundo término porque siempre he puesto el proyecto y el trabajo [primero] y a veces una de las cosas que más perdía era el tiempo con mi hija y con mi esposo y eso es lo que estoy disfrutando ahora al máximo. Y tres, sería encontrar un proyecto que me llene, que me haga crecer en lo personal y profesional. Algo que me lleve a otro nivel, no quiero hacer lo mismo de siempre. Quiero seguir haciendo crecer mi show de radio, quiero seguir creciendo esa parte con mi equipo, eso lo retomamos hace cinco días y los invito a que bajen el app del Show de Chiquibaby.

