Cuando Chiquibaby decidió someterse a una fertilización in vitro de la mano de su esposo, la pareja se dispuso a elegir también el sexo de su primer bebé. "[Al hacerte] el procedimiento IVF tú puedes tomar la decisión de si quieres saber si es niño o niña. En el caso mío a la mera hora no hubo mucha oportunidad de elección", recuerda con tremenda carcajada la conductora, cuyo nombre de pila es Stephanie Himonidis. "Mis embriones eran del mismo sexo. Estamos felices de que sea una nena".

Para la que ya tienen elegido un nombre relacionado con el agua y hasta un nuevo hogar. "En 15 días nos mudamos. Estoy en ese proceso de mudarme a una casa y empezar ahora a hacer el cuarto de la bebé", cuenta la copresentadora de Hoy día (Telemundo), que se llevó tremendo susto en pleno embarazo luego de que tras entrevistar al cantante Alejandro Fernández, el mexicano diera positivo al coronavirus. "Me dieron unos sustitos, pero ya estoy vacunada", reconoce. "[Ponerme la vacuna] también fue una decisión importante porque aunque mis doctores me lo recomendaron, sí me lo [cuestionaron] alguna[s] [personas]. Pero me siento más tranquila y estoy protegida".

No solo por la doble dosis de la vacuna, también por sus compañeros de trabajo, sus familiares y, por supuesto, su media naranja, el programador de radio Gerardo López. "Está muy, muy contento. Él es el que le ha comprado los regalos [a la bebé], eligió la cuna, compró vestiditos", cuenta Chiquibaby, quien asegura que se encargará de que su hija se enorgullezca de sus raíces aztecas. "Elegí [el] 5 de mayo [para revelar el sexo porque] al final del día va a ser una niña mexicana, su papá es mexicano, yo soy mexicana, así que será una niña muy mexicana".

De su nueva vida como mamá de una niña y su día a día. Chiquibaby habló con People en Español en exclusiva.

Foto: Kike Flores/@kikefloresphoto

¿Ustedes ya sabían que era una niña?

Es una niña. Cuando te haces el procedimiento IVF, tú puedes tomar la decisión si quieres saber si es niño o niña. En el caso mío tuve la opción de escoger y quería saber, quería elegir. A la mera hora no hubo mucha oportunidad de elección [risas], porque mis embriones eran del mismo sexo. Como era mi primer [hijo] quería elegir, pero al final del día es una lucecita que nos enviaron por ahí y estamos felices de que sea una nena.

¿Ya tienen nombre?

Sí, desde el principio. Quiero acordarme exactamente en qué momento fue que decidí el nombre, pero fue muy al principio y mi marido me dijo que le gustaba también. Lo único que era debatible era el segundo nombre, pero creo que se quedará con un nombre. No lo he querido decir mucho porque todo el mundo opina. Lo vamos a compartir más adelante. Lo único que te puedo decir es que es un nombre cortito y tiene que ver con agua.

Foto: Kike Flores/@kikefloresphoto

¿Cómo han sido tus primeros meses de embarazo?

Me siento muy bien, los primeros meses fueron un poco pesados, pero creo que estos cuatro, cinco y el sexto mes que ya viene la siguiente semana han sido meses mucho más agradables, en el sentido de que me siento bien, me siento feliz. Siento que me chiquean [consienten] más que antes y eso está padre, que te chiqueen tus compañeros de trabajo, que todo el mundo esté pendiente de tu salud y de tu bebé. Es una sensación muy bonita sentirte chiqueada. Y obviamente ya empiezas a sentir los cambios, ahora empiezo a sentir como que la barriga está creciendo más, siento como que algo adentro se mueve, no sé si son los órganos que se mueven o la bebé. Pero sí, empiezo a sentir cositas y ahora siento que tengo como una semana y media que la barriga ya se me botó.

Una cosa bien chistosa es que no me cae el veinte, siento que aún estoy en la fantasía de "estoy embarazada". Como que analizo y veo que en tres meses me va a cambiar la vida. Voy a tener no nada más que preocuparme por mí y por mi esposo, sino por mi niña, por una personita. Y como que estoy en shock.

Foto: Kike Flores/@kikefloresphoto

Jessica Carrillo me ha dado muchos consejitos y hemos ido de la mano. Tienes que preguntarles a tus amigas de cómo les fue en la feria. Pero creo que dentro de todo he tenido un embarazo muy, muy lindo.

Mucha gente me ha dicho: "Qué bien te ha caído el embarazo, que el pelo, que la cara". Creo que es un embarazo muy anhelado, una bebé muy esperada y muy querida. Lo estoy tratando de disfrutar al máximo. Me dieron unos sustitos de la covid-19 en estos días.

Cierto, estuviste cerca de Alejando Fernández, quien dio positivo al coronavirus.

Sí, pero ya estoy vacunada, que también ese fue otro asunto, fue un sustito, yo ya tenía la primera vacuna, la primera dosis. Pero de todos modos no es [que te proteja] al 100 por ciento, entonces me tuve que esperar a que me pusieran la segunda. Ya me la pusieron, entonces estoy mucho más tranquila.

[Ponerme la vacuna] también fue una decisión importante porque aunque mis doctores me lo recomendaron, al final del día es una decisión muy personal, sí me lo [cuestionaron] alguna[s] [personas]. Pero yo me siento más tranquila sabiendo que la tengo y que de alguna manera estoy protegida.

¿Cómo te sentiste durante la sesión de fotos de esta portada digital?

Fue con todos los protocolos de la covid-19. Con un equipo muy selecto, lo disfrutamos muchísimo. Queríamos decirle ya a todo el mundo. Las encuestas están muy reñidas de si va a ser niño o niña, incluso hubo una vidente que predijo qué sería.

El hecho de hacer la sesión de fotos fue el inicio de dar esta bonita noticia. Fue muy divertido. Elegí un vestido rosa mexicano, elegí [el] 5 de mayo [para revelar el sexo porque] al final del día va a ser una niña mexicana, su papá es mexicano, yo soy mexicana, así que será una niña muy mexicana.

Aquí en mi casa se tomó el video, pero nos salimos al agua porque yo sé que a la niña le gusta el agua, le gusta lo helado. Ahora que como lo fresco, lo siento, le gusta lo dulcecito y que esté muy helado. Todo lo líquido le encanta y como su nombre tiene que ver con el agua, pues tuvimos que tomar las fotos el papá y yo al lado del agua.

Foto: Kike Flores/@kikefloresphoto

¿Le ponen música a la niña en la barriguita, le platican?

Sí. Tanto su papá como yo le ponemos música con Alexa y tratamos de ponerle música clásica, cosas bonitas: Mozart, Beethoven, prendemos velas. Utilizo mucho desde que sé que estoy embarazada, una amiga me regaló un difusor, entonces uso mucho la aromaterapia para estar tranquila y que la bebé esté tranquila, y le hablo. Me estoy siempre agarrando la barriguita, trato de hablarle: "Mi amorcito cómo estás, muy buenos días". Le encanta bañarse, le encanta que le caiga el agua, es eso lo que percibo cuando me cae el agua.

La Virgen de la Dulce Espera te sigue acompañando...

Me ha estado acompañando en todo este proceso y siempre le pongo su velita, ha hecho que este proceso sea uno mucho más lindo

¿Y tu esposo cómo está?

Su papá está muy, muy contento. Él es el que le ha comprado los regalos, él ya fue a las tiendas, no las he mostrado porque demuestran el sexo, él ya eligió la cuna, compró vestiditos. Tiene como 10 regalos ya de su papá. Y la mamá no le ha comprado nada y él me reclama [risas]. Yo le digo: "Mi amor, es que yo le voy a comprar toda la vida, cada instante". Estoy ahora si tú me vieras en mi sala, con 28 cajas.

¿Se mudan?