Chiquibaby vive difícil situación: "Estoy pasando por uno de los peores momentos de mi vida" La comunicadora y su esposo Gerardo atraviesan una etapa familiar complicada y así mismo lo dio a conocer la conductora. Mientras en lo profesional brilla con más fuerza que nunca como conductora de Univision en el show Siéntese quien pueda, en lo personal, Chiquibaby no lo está pasando tan bien. Así mismo lo compartió en una publicación en sus redes sociales donde se sinceró como nunca sobre el delicado momento que ella y su esposo Gerardo atraviesan. Aunque frente a las cámaras todo son sonrisas con el fin de que su trabajo sea impecable, de puertas para adentro, ya en casa, la pareja ha vivido unos días de gran angustia. La razón es de peso y tiene que ver con lo que más aman en su vida: su hija Capri Blu, la gran protagonista de esta historia. ¿Qué ha pasado con la chiquitina que sus padres casi no han podido pegar ojo en las noches ni sentirse del todo bien durante el día? Chiquibaby Chiquibaby, conductora de ¡Siéntese quien pueda! | Credit: Instagram Chiquibaby Así lo explicaba Stephanie Himonidis en un video a sus seguidores: "Empezó como una pequeñita pesadilla, yo sé que ser mamá no es fácil pero cuando tu hijo entra en la escuela es una de las experiencias más difíciles que como familia hemos tenido que enfrentar. En el trabajo les decía el otro día, 'estoy pasando por los peores momentos de mi vida'. Capri Blu acaba de entrar en la escuelita y estábamos muy ilusionados porque es una niña muy inquieta, muy lista, ya sabe los colores, las letras, le gusta cantar, y era importante que conociera a otros niños, más nunca pensamos que fuera tan difícil", empieza su relato. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña rechazó de primeras esta experiencia, llegando a pasarlo fatal: "Capri no ha disfrutado ir a la escuela y está en una escuela maravillosa, el primer día fue garrafal, el segundo peor, y el tercero también, la niña hasta vomitaba... Lo primero que hice fue preguntarle a la pediatra, básicamente me dijo que es una especie de manipulación de los niños que a través de esta expresión creen que te los vas a llevar a la casa", siguió relatando. Ya han pasado unos días y, afortunadamente, reconoce que ha ido a mejor y que los cambios se están dando poco a poco. "Parece que ya le está gustando, no le han tenido que cambiar de ropa, no se le ve que llore tanto, pero ha sido muy difícil, debo admitir que a mi esposo le ha pegado más duro porque ha sido él quien la ha llevado, porque él ve a la niña y la niña la ve a él. Se siente culpable, él se siente culpable porque la deja, yo me siento culpable porque soy una mamá profesionista y estoy haciendo un show y no puedo estar con ella, entonces es una situación muy difícil", continuó. A pesar del gran dolor de corazón, Chiquibaby sabe que es la mejor decisión que han tomado como padres y tiene la seguridad de que esto pasará. "Creo que esto es lo mejor que le puedo hacer a mi hija, dejarla en una escuela donde va a aprender, a conocer niños, a desarrollar habilidades que a lo mejor en casa no podría aprender, así que deséenme suerte en los próximos días y que Capri lo disfrute cada día más", concluyó pidiendo consejo y deseosa de leer las experiencias de su querido público.

