Close

¡Chiquibaby celebra por partida doble! Hay algo más que festeja con todo su amor La presentadora expresó por qué eligió este día para hacer el anuncio más importante de su vida. La razón es de peso ¡y mucho corazón! Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con ese sentido del humor tan suyo, Chiquibaby expresaba hace tiempo las ganas de que la fiebre de embarazos llegase a ella. ¡Y lo consiguió! Hoy, 4 de marzo, Stephanie Himonidis anunció en su programa Hoy día y en las páginas de nuestra portada digital de People en Español, uno de los mayores anhelos de su vida: convertirse en mamá. La noticia ha llenado de amor y dicha a la presentadora y su esposo Gerardo que no pudieron contener las lágrimas de emoción ante el anuncio. De la mano de su compañera y cómplice, Adamari López, hizo partícipe a su público de este sueño hecho realidad. Pero hay otra razón por la que la querida y respetada conductora está de celebración. En este mismo día su padre, Peter Himonidis, está cumpliendo años desde el cielo. "Papi lindo, FELIZ CUMPLEAÑOS, te amo mucho y extraño más que nunca, aunque estés en el cielo, sé que estás sonriendo como siempre lo hacías ¡y nosotros estaremos festejando en tu honor!", escribió conmovida en Instagram. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La comunicadora mexicana no pudo evitar emocionarse al recordar a su progenitor durante la fiesta sorpresa que sus compañeros de programa le tenían preparado en plató, ¡mariachis incluidos! Por él, por su amor y por la alegría que supondría esta noticia para su papi, Chiquibaby eligió este 4 de marzo para dar a conocer la que sin duda es su mayor bendición. ¡Muchísimas felicidades a los papás y al abuelo Peter allá donde esté!

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Chiquibaby celebra por partida doble! Hay algo más que festeja con todo su amor

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.