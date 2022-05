Si hay algo que Chiquibaby tiene claro es el consejo que le dará a su hija Capriblu. "Que sea auténtica, que esté orgullosa de ser quien es, no importando cómo se vea. Que le saque provecho a esas cualidades que tiene que la hacen única", comparte en exclusiva la presentadora de Hoy día (Telemundo), quien desde el domingo está de manteles largos celebrando el día de madre. "Mi primer año como mamá ha sido padrísimo, lo celebré a lo grande este año, este domingo aquí en Estados Unidos y hoy porque [10 de mayo porque] se celebra en México, que es el día que siempre he celebrado a mi mami".

Sobre esta gran celebración y sus primeros ocho meses como mamá, la mexicana habló en exclusiva con People en español.

¿Cómo celebraste el día de la madre?

Mi primer año como mamá ha sido padrísimo. Lo celebré a lo grande este año, este domingo aquí en Estados Unidos. Capri y su papá se volaron la barda con regalitos: Me llevaron a mi restaurante favorito. La verdad es que la pasé genial.

Como buena latina, hay que festejar todo el mes completo. Ahora como mami quieres que te apapachen y te consientan, aquí en Estados Unidos lo celebré el domingo y hoy porque se celebra en México, que es el die que siempre he celebrado a mi mami.

Chiquibaby y Capri Blu Credit: AREVALO'S PHOTOGRAPHY & STUDIOS

¿Cómo ha cambiado tu vida con la llegada de Capriblu?

La vida me ha cambiado 180 grados junto a Capriblu porque sigo tratando de hacer lo mismo que antes: Radio, televisión pero ahora en mis tiempos libres en vez de hacer ejercicio o irme a socializar o irme a ver una serie, es compartir con mi hija todo e ltiempo que pueda. Soy una mamá profesionista y tengo que aprovechar cada instante con ella. Cuando se me duerme, que es muy poco en estos días, me subo a la bicicleta o trato de hacer algo para mí, pero vivo por ella y todo lo que hago hoy es por ella.

¿Qué ha sido lo más difícil que has enfrentado al ser madre?

Una de las cosas que la gente no sabe, es que cuando eres una mujer profesionista y te conviertes en mamá es muy difícil que dejes todo a un lado por tus hijos a pesar de que es lo máximo en la vida. Es importante que no dejes de ser tú y mi trabajo me ayuda en eso, a tener mi esencia. Se me complica mi rutina más, pero lo sigo haciendo. Me levanto, voy a la tele, estoy con Capri, me meto en el estudio a hacer mi programa, se va la señora que me ayuda a cuidarla y soy mamá full time. Si su papá está con ella, [por ejemplo, si] se la lleva al parque, yo aprovecho para hacer algo rapidito. A partir de las dos de la tarde hasta las siete de la noche soy mamá de Capriblu.

Lo más complicado... todos los días es [un] reto, mis repestos para la mamás que tienen muchos hijos. Para mí el sueño es esencial, siempre dormía mucho. Me dormía a las 8 de la noche y me despertaba a las 4 de la mañana y ahora tengo ocho meses que mi sueño no es el mimso y me dicen que eso no va acambiar. Si no duermo, no rindo igual, pero para eso mi esposo me ha ayudado mucho.

Chiquibaby y Capri Blu Credit: AREVALO'S PHOTOGRAPHY & STUDIOS

¿Cómo te ha apoyado tu esposo Gerardo López?

Esta faceta de mamá no la hubiera podido lograr sin el apoyo de mi esposo Gerardo, y creo no creo que solamente es un extraordinario esposo, también es un excelente padre. Tiene ángel con los niños, la niña lo ama, lo adora, así como sus otros tres hijos y tiene mucha paciencia y me ha enseñado mucho. Y eso también [provoca] roces de la pareja porque él sabe más que yo, sin duda nos ha cambiado la vida completamente. Y ahora más, cuando vamos a cenar ahora hay una silla para bebé (risas) y la mesa queda arruinada.

¿Cuál es el principal consejo que le darás a Capri?