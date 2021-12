¡Chiquibaby y su bebé nos derriten con el primer retrato navideño de Capri Blu! La bebé con vestidito de gala no puede estar más linda y coqueta. ¡Mírala aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, termina el año de la forma más dulce, con un bebé entre sus brazos. La conductora de Hoy Día anunció en una exclusiva de PEOPLE en español que sería mamá y la pequeña Capri Blu llegó al mundo el pasado 23 agosto después de una fastuosa baby shower a la que no pudo faltar su querida amiga y colega, Adamari López. Cuando supo que iba a tener una niña con su pareja, el programador de radio Gerardo López, Chiquibaby anunció que su hija iba a ser "muy mexicana", y reveló que la música y la aromaterapia fueron una constante durante su embarazo: "Tanto su papá como yo le ponemos música con Alexa y tratamos de ponerle música clásica, cosas bonitas: Mozart, Beethoven, prendemos velas. Utilizo mucho desde que sé que estoy embarazada, una amiga me regaló un difusor, entonces uso mucho la aromaterapia para estar tranquila y que la bebé esté tranquila, y le hablo", confesó. Hoy mamá e hija aparecieron en el retrato más dulce hasta el momento. En tonos blancos y dorados, junto al árbol de Navidad, puede verse a Capri con un enorme lazo dorado rodeándole su cabecita y un pequeño tutú, muy cómoda entre los brazos de la conductora: "Mi primer diciembre a tu lado", escribió bajo la foto. "Qué bendición, has sido el mejor regalo de todos. Y como dijeron Camilo y Evaluna, contigo Navidad llegó temprano… En agosto, para ser exactos. Ya no puedo pedirle más a Santa", finalizó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Días antes mostró otra instantánea de la misma sesión de fotos desde la cuenta de Instagram de la pequeña, que miraba embelesada a su mamá mientras ésta le hacía carantoñas: "Cosita chula de mami, ya se acerca tu primera Navidad", escribió bajo la imagen. "Voy a encargarme de que este mes sea de pura alegría para ti, mi Capri Blue. Tal vez en unos añitos no recuerdes cómo fue tu primera visita de Santa, pero yo sí. Y mereces momentos como éstos llenos de magia". Chiquibaby y Adamari López tienen ahora en común también que ambas son mamás de una niña. Juntas lo pasan estupendamente y hace poco hicieron reir a sus seguidores bailando juntas cuando en un movimiento brusco Adamari, dejó ver más de lo que quería… Otro de los momentos simpáticos de las compañeras que dan la bienvenida al día desde su programa de Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Chiquibaby y su bebé nos derriten con el primer retrato navideño de Capri Blu!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.