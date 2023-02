Chiky Bombom: "Estoy pasando por una situación muy difícil con mi niño de 12 años" La copresentadora de Hoy Día (Telemundo) abrió su corazón este miércoles en su programa y confesó la difícil situación que está viviendo actualmente con su hijo Cartier. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiky Bombom Chiky Bombom en Hoy Día (Telemundo) | Credit: Hoy Día La incorporación de Chiky Bombom al equipo de conductores de Hoy Día (Telemundo) ha causado sensación en las mañanas de la televisión hispana. La carismática personalidad de la influencer dominicana no ha pasado desapercibida entre los televidentes del show, quienes se divierten cada mañana con sus ocurrencias a la vez que se empoderan con sus inspiradores mensajes. Pero no todo es alegría y felicidad en torno a Chiky. La presentadora abrió su corazón este miércoles en el programa y confesó la difícil situación que está viviendo con su hijo. "Actualmente estoy pasando por una situación muy difícil con mi niño de 12 años", reconoció aprovechando que en el show se estaba tratando un tema que le toca muy de cerca: el acoso escolar. Chiky Bombom Chiky Bombom, copresentadora de Hoy Día (Telemundo) | Credit: Instagram Chiky Bombom "El bullying o acoso escolar es uno de los principales problemas que dañan la salud física y mental de los niños, 6 de cada 10 niños y adolescentes en Estados Unidos sufren de acoso, 43% de los niños en las escuelas temen ser atacados y más de 160 mil estudiantes faltan a la escuela por temor a ser acosados", había contado previamente su compañera Penélope Menchaca. Chiky, quien está a punto de superar los 3 millones de seguidores en la red social Instagram, compartió que "de los 160 mil niños que no quieren ir a la escuela" el suyo es uno de ellos. Chiky Chiky Bombom y su hijo Cartier | Credit: Instagram Chiky Bombom "Actualmente no está en la escuela ahora, no quiere ir a la escuela", reveló. La influencer aprovechó la visita de la psicóloga Lina Acosta Sandaal para preguntarle algunas dudas acerca de la difícil situación que está viviendo con el menor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Mi niño está actuando de una forma muy extraña, con mucho miedo y no lo conversa conmigo. Y me gustaría que usted nos diga a nosotros los padres cómo podemos ayudar a nuestros niños a que se comuniquen con nosotros…", pidió la conductora a la psicóloga. "¿Dónde se puede ir a buscar ayuda?", le preguntó. "Porque me siento sola".

