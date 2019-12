El chef James presenta a su hijo: "Es un mezcladito entre Russel y yo" El chef de Un nuevo día (Telemundo) mostró por primera vez el rostro de su primogénito a través de las redes sociales. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ahora que el bebé está a punto de cumplir su primer mes de vida y como agradecimiento a todas esas personas que no han dejado de apoyarlos en esta nueva faceta de sus vidas, el chef James y su bella esposa Russel Conde decidieron presentar este lunes a su hijo. Lo hicieron a través de un vídeo que compartió James en su página de Facebook, donde los primerizos papás mostraron por primera vez el rostro del pequeño. “Nos estaban preguntando mucho que si no mostrábamos al bebé porque teníamos exclusivas y la verdad es que sí, pero […] nuestra primera revelación del bebé queríamos hacérsela a ustedes a través de las redes, entonces por eso hemos grabado un vídeo donde se lo mostramos ya que nos lo han pedido y han estado superpendientes”, se sinceró James con sus seguidores. ¡Mira el vídeo aquí! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero a quién se parece el recién nacido? El chef parece tenerlo claro: “Es un mezcladito entre Russel y yo”, afirmó. Lo cierto es que Russel y James están viviendo como pareja una de las etapas más emocionantes de sus vidas, tal y como reconocía el propio chef en sus redes. “Estamos bendecidos viviendo una época de nuestras vidas que es verdaderamente inexplicable y nos da muchísima felicidad poder contar con el apoyo de ustedes, con el amor”, aseguró James, quien tiene cerca de medio millón de seguidores en Instagram. Advertisement

