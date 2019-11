Tenemos la primera foto del hijo del chef James: “Es muy lindo, salió bastante blanquito, rosadito” En exclusiva, el chef James nos contó cómo vivió las diez horas de espera antes de tener en sus brazos a su hijo Jamie. By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN El chef James Tahhan y su esposa Russel Conde se convirtieron este miércoles en padres de un niño, Jamie, que es el primer hijo de la pareja El integrante del elenco de Un nuevo día (Telemundo) habló con People en Español y nos contó cómo han vivido la llegada de su esperado retoño. ¿Cómo ha sido el nacimiento de Jamie? Fueron muchas horas de tensión. Ya teníamos diez horas esperando que Russel diera a luz y no sucedía. Le indujeron el parto, las contracciones fueron muy intensas. De igual manera fue mucho estrés porque al haber roto fuente el bebé, se empieza a quedar sin el líquido en que descansa y se torna peligroso. Tuvimos que proceder con una cesárea. ¿Cómo está tu esposa? Salió el bebé a las 5:58 de la tarde, empezamos el proceso a las 8 de la mañana. Ella está bastante bien y ya está en recuperación. ¿Quién eligió el nombre? En realidad lo del tema del nombre se lo dejé a la mamá, yo soy el control freak de la familia. Se lo dejé a la mamá porque imagínate lo egocéntrico que suena decir que yo elegí el nombre de mi hijo y que se llama James. Entonces [fue] ella [que] decidió ponerle James y que de apodo se le diga Jamie, que significa el sucesor de James. Lo elegimos así porque era un nombre fresco con buena vibra. ¿Cómo está tu bebé?, ¿a quién se parece? Está increíblemente bien, es muy guapo, es muy lindo. Salió bastante blanquito, rosadito y es muy tranquilito. No lloró por los primeros 20 minutos que salió del vientre de la madre y luego empezó a llorar. Seguro sale a la mamá. Image zoom Cortesía Chef James ¿Quién decidió la decoración del cuarto? Quisimos desde el principio partir del tema del safari por el significado que tienen los animales y para poder inculcarle eso al bebe, la fuerza del león, la inteligencia del elefante. Pintamos el cuarto como una selva y donde está la cuna es como una cabaña en medio de esa jungla en donde descansa él cuidado por sus animales. Jamie heredó la cuna de [la hija de Adamari López] Alaïa, lo cual hace que tenga un significado aún más grande. No es lo mismo comprarlo en una tienda a que venga de alguien a quien le tenemos mucho cariño. Advertisement

