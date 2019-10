Así fue el divertido baby shower del hijo del chef James con Adamari López y Carolina Sandoval entre las invitadas El chef de Un nuevo día (Telemundo) y su esposa celebraron el pasado fin de semana la inminente llegada de su primer hijo. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Rodeados de sus seres queridos y con una fiesta de temática safari en la que no faltó de nada, el chef de Un nuevo día (Telemundo), James Tahhan y su esposa, Russel Conde, celebraron el pasado fin de semana por todo lo alto el baby shower de su primer hijo. "Para nosotros el hecho de compartir en familia siempre será lo más importante y queremos que Baby Chef lo sienta así desde chiquitico", escribió en Instagram James junto a una serie de imágenes en las que recoge algunos de los momentos vividos durante el festejo. "Gracias a todas las personas que nos han regalado cosas más significativas que las materiales con su cariño, tiempo, apoyo, oraciones y consejos para Russel , para mí y para nuestro pequeñito. Y con sus likes y comentarios también nos hemos dado cuenta de que él tendrá tíos y abuelos virtuales en todas partes del mundo, gracias a ustedes también", agregó el chef. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Entre los numerosos invitados que estuvieron celebrando junto a James y su esposa la inminente llegada de su primer hijo se encontraban las presentadoras de Un nuevo día: Adamari López, Stephanie Himonidis y Rashel Díaz, quienes son muy amigas de la bella pareja. "La llegada de un hijo es una bendición. Por eso estoy tan feliz de compartir con ustedes este día tan especial de su baby shower mis queridos James y Russel. Qué Dios les dé muchísimas bendiciones en esta nueva etapa como papis, el mejor regalo viene en camino. ¡Felices de reunirnos con grandes amigos en esta celebración! Los queremos", escribió en Instagram la conductora cubana, quien llegó acompañada de su esposo Carlos. Carolina Sandoval da la nota Otro rostro de Telemundo que no quiso perderse el festejo fue la carismática panelista del programa de televisión Suelta la sopa, Carolina Sandoval ‘la venenosa'. "Que divina noche mi James , gracias de verdad. Que Dios los cuide y acá esperando la llegada de Baby Chef", escribió la periodista venezolana por medio de sus redes. La también empresaria, que tiene más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, protagonizó algunos de los momentos más divertidos del baby shower con su particular carisma, como se puede apreciar en este vídeo que compartió la propia Carolina. ¡No hay duda de que se respiraba un ambiente muy festivo durante el baby shower del hijo del chef James! Advertisement

