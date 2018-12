¿Chantal Andere quiere agrandar la familia?

Chantal Andere sí ha tenido una baja considerable en su peso, y no ha sido precisamente por tener una rutina ejercicio sino que su papel en la puesta El Beso de la Mujer Araña es muy demandante físicamente.

“La verdad es que pierdo gramaje cada vez que hago la obra porque son cuatro días a la semana con ropa muy pesada, con bailes muy demandantes y bajo de peso, es como si fuera al gimnasio, pero está más “padre” así porque me divierto y los gimnasios no me gustan, pero como muy bien, estoy con una nutrióloga, estoy muy fuerte, me siento muy bien”, dijo a MezcalTV.

La villana de las telenovelas señaló que no tiene en la mente volver a ser mamá.

“No, ya tengo dos, está muy precioso así; tengo una niña de 9 [años] y un niño de 4 y ya. La verdad siempre pensamos en dos y creo que la vida y el mundo no están para traer muchos niños al mundo. Yo quiero darles una buena educación, una calidad de vida y que sean niños de bien, que es lo que más importa, que sean niños felices, pero siempre pensé en tener dos nada más”.

Chantal se dio tiempo de aclarar la estabilidad de su matrimonio con Enrique Rivero Lake, pues un vídeo viralizó a la pareja en un aparente disgusto durante la celebración del día de la Independencia de México.

“Yo creo que cada quien tiene derecho a opinar y a ver lo que se le dé la gana ver. Yo no voy a ponerme a convencer al mundo entero de que tengo un matrimonio extraordinario, que el 6 de diciembre cumplimos 10 años de casados, y al final del camino estamos un poco expuestos a eso con las redes sociales, hasta ustedes que siempre están como detrás de cámaras ya pueden ser públicos y grabarlos yo a ustedes en cualquier situación”, apuntó.

“A mí no me quita el sueño, no me cambia la vida, mi vida sigue siendo muy linda, todo mundo tiene derecho a expresarse y ahora en las redes sociales poner lo que se le dé la gana”, finalizó.