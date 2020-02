Los "challenges" de Internet: ¿Por qué pueden ser peligrosos para tus hijos? La influencer Marinés Duarte aborda el tema de los "challenges" o retos que pululan en las redes y explica por qué pueden llegar a ser peligrosos para los niños. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En años recientes las redes han explotado con retos o “challenges” que se convierten en moda. Algunos, como los que lanzan celebridades como la mexicana Thalía son curiosos e inocentes. Otros buscan ayudar a una causa, como el famoso “Ice Bucket Challenge”. Pero otros retos más cada vez más extraños e incluso peligrosos han surgido en redes alarmando a los padres de familia. Aquí, la influencer venezolana y madre de tres hijitos, Marinés Duarte, nos habla respecto a este urgente tema y nos explica porqué es sumamente importante prestar atención al respecto. En 2018 Marinés fue nominada como la “ahijada” de Roselyn Sánchez para la lista de “las 25 Mujeres Más Poderosas” de ese año, gracias a su activismo en Princesas Guerreras y el blog En tus Zapatos. Actualmente, la también experta en marketing trabaja en su nuevo proyecto: Tekkie Fam, que justamente habla de las familias y su uso y relación con la tecnología. Este es un ejemplo donde se reta a los niños a tocar la corriente eléctrica: Este es otro conocido reto que ya ha cobrado vidas en distintos países y que se conoce como rompecráneos. “Consiste en hacer una broma a un compañero con el que “supuestamente” harían un baile divertido saltando pero los de los extremos empujan los pies del de en medio para que caiga hacia atrás, lo que hace que se vaya de espaldas y se golpeen la parte trasera del cráneo. Generalmente los de los extremos se ponen de acuerdo para hacer un mala jugada al que salta (sin el saberlo – o el es participe); esa caída es peligrosísima y ha ocasionado fatalidades”, asegura la experta. Ambos retos mas allá de los transtornos físicos son son un caso de “acoso” psicológico o bullying ya que ocasiona la burla de otros y posteriormente de muchos cuando la filman y envían por redes (se hace viral). ¿Cómo se propagan los “challenges”?

Se distribuyen viralmente en redes sociales muy rápido y sin control. Y ese es el problema. [A] diario salen nuevos challenges que aunque se hagan “virales” o no pueden ser dañinos para los niños o las personas que los hagan. El tema de querer ser aceptado o lograr mas likes genera ese problema en los jóvenes principalmente. Han existido challenges positivos (ice bucket challenge) que crea conciencia a un tema, pero desgraciadamente la mayoría son negativos o sin ningún fin sano. ¿Cómo prevenir que nuestros hijos caigan en ellos?

Hablando con ellos y explicándoles las consecuencias de los actos. El explicarles que cualquier reto puede generar un problema de salud o a alguien más. Darles confianza que pueden acercarse a nosotros y en caso de ser inofensivo hasta ayudarlos y motivarlos a hacerlos par que se sientan tranquilos de que los podemos apoyar. Y en caso de darnos cuenta que ya lo hicieron no satanizarlo sino hablar las consecuencias y tratar de hacerlo de una manera positiva para que en futuras ocasiones tenga mejor comunicación o sea más asertivo en sus tomas de desiciones digitales. —- Marinés Duarte es la única latina que forma parte del YouTube Parent Panel, que se realiza en asociación con el pograma Google Family Partner. Es una experta en mercadeo y negocios con más de 20 años de experiencia en América Latina y Estados Unidos trabajando con publicaciones como Vanidades, Cosmopolitan, Harper's Bazaar y Good Housekeeping. (EE) magazines for Televisa.

