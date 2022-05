¡A lo grande! Así festejaron las celebridades el Día de la Madre con sus hijos

"Antes que Ma' se levante le quiero decir y que ustedes me ayuden a decirle que soy muy feliz por que me cuida y me da leche cada 3 horas, me saca a a pasear, me hace yogurt, me lleva a darle comida a los pececitos, me cambia cuando la línea está azul. Me hace reír todas las mañanas y si estoy tomando mi siesta me cuida para que ni Lupi me levante. Felicidades Ma por todo el amor que me das a mi, a mis hermanos, y a Lupi. Eres la mejor y todos los tí@s te felicitarán por mí porque ya mismo té lo diré con mi propia voz", lee la preciosa dedicatoria que publicó orgullosa la artista.