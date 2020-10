Close

Cecilia Galliano muestra el hombre en el que se ha convertido su hijo con Sebastián Rulli La actriz argentina mostró una imagen de Santi al que dedicó unas emotivas palabras. "Eres el hombre de mi vida, cariñoso, amoroso, responsable, educado, caballero y mucho más. Podría decir que mi mejor trabajo". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Han pasado muchos años desde su ruptura, pero si hay algo de lo que Sebastián Rulli y Cecilia Galliano presumen de su relación es su hijo Santiago, fruto de su amor. La orgullosa mamá compartía una imagen donde mostraba lo grande y apuesto que estaba su ya no tan bebé. Aunque ambos papás prefieren no exponerle demasiado en redes y preservar su privacidad todo lo posible, de vez en cuando comparten imágenes tan entrañables como esta, a la que Cecilia acompañó con una auténtica declaración de amor. "Eres el hombre de mi vida, cariñoso, amoroso, responsable, educado, caballero y mucho más. Podría que decir mi mejor trabajo, pero no porque la verdad lo hacemos juntos siempre, con complicidad y nuestra amistad que es infinita", empieza este bello escrito. A sus 11 añitos es todo un caballero que ayuda a su mami y la acompaña en todo. Cecilia, poco dada a compartir cosas de él, sintió la necesidad de gritar estos sentimientos con el mundo. "Nunca expreso por redes el amor que nos tenemos pero hoy te vi y sentí que habías crecido tanto, que ya se me va mi bebé y me dio mucha emoción. Santiman, gracias por elegirme como tu mamá, seguiré tratando de cada día ser mejor para ti", concluyó esta dedicatoria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cuarentena y toda la crisis actual que vive el mundo con la pandemia ha mantenido bastante tiempo a Sebastián sin poder verle debido a la imposibilidad de viajar. Pero el actor y su primogénito también mantienen una relación preciosa y llena de complicidad. "Disfruten mucho de sus hijos y de ese amor tan hermoso que nos enseñan a sentir. Nuestros mejores maestros de vida", escribía el actor argentino en su perfil de Instagram en el Día del padre.

