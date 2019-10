Cecilia Galliano sobre la salud de su hija Valentina: "Después que le sacaron un quiste cancerígeno, mi hija tiene que estar en revisión... yo pienso quitarme la matriz" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Cecilia Galliano Instagram Los momentos más difíciles para Cecilia Galliano no han sido el tener que ser madre soltera o sortear escandalosas separaciones, sino cuando su hija Valentina tuvo que someterse a una cirugía debido a quistes cancerígenos en los senos. Empezar galería Quince años Image zoom Cortesía Cecilia Galliano Valentina, la hija de Cecilia Galliano, tuvo que someterse a una cirugía a los 15 años ya que le encontraron quistes cancerígenos en uno de sus senos. Advertisement Advertisement Mucho dolor Image zoom Cortesía Cecilia Galliano "Hoy creo que lo más doloroso fue explicarle a una nena de 15 años que al otro día la iban a abrir", dijo Galliano durante una conferencia de prensa en Ciudad de México en julio. Revisiones Image zoom Luis Ortiz/Clasos/LatinContent/Getty Images "Ahora que Vale vino a México, fuimos las dos al ginecólogo para revisarla", dijo Galliano en exclusiva a People en Español. "Es importante porque siempre nos están saliendo quistes y ahora me encontraron un quiste que es normal, estoy hasta pensando quitarme la matriz". Advertisement Equipo perfecto Image zoom Cortesía Cecilia Galliano "A Vale, después de un proceso que tuvo a los 15 años que le sacaron un quiste cancerígeno del seno, tiene que estar en revisión", cuenta la actriz junto a su hija en Nueva York. Agradecidas Image zoom Cortesía Cecilia Galliano "Estamos agradecidas y contentas que estamos bien", confiesa. Estudiante modelo Image zoom Cortesía Cecilia Galliano "Vale ahora entró a la universidad en Nueva York. [Antes] estaba estudiando en Tampa en una escuela militar, entonces ahora entró a la universidad", cuenta con orgullo la actriz. "Estudia negocios". Advertisement Advertisement Advertisement Adiós hija querida Image zoom Instagram Cecilia Galliano "Me dio más tristeza llevarla a Tampa y luego a Nueva York", confiesa Galliano. "Es que la veo tan señorita e independiente, eso cuesta". Orgullosa Image zoom Cecilia Galliano Instagram "La verdad tengo dos hijos muy independientes, muy maduros", dice Cecilia de Valeria y su hermano Santiago fruto de la relación de la actriz con Sebastián Rulli. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

