Exclusiva: ¡La presentadora Carolina Sarassa está embarazada! La presentandora colombiana Carolina Sarassa de Univision comparte en exclusiva con People en Español la feliz noticia de que está esperando su segundo bebé. ¿Es niño o niña? Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Carolina Sarassa está en la dulce espera. La presentadora de Univision revela en exclusiva a People en Español que está esperando su segundo bebé. Su vida cambió al convertirse en mamá de Chloé Sophia, su hija de 2 años, y ahora espera un varón. "Cuando me enteré que estaba embarazada, brinqué de alegría, pero en el fondo, me dio miedo ir a de una forma u otra, a quitarle el primer lugar de 'reina, princesa, muñeca' de la casa a mi Chloé Sophia", dice sobre su primogénita. "Bien dicen que el corazón crece cuando nace un segundo hijo, y aunque estoy segura de que los amaré igual, me da mucha tranquilidad saber que el puesto de princesa lo tiene y tendrá mi Chloé Sophia, y que ahora es un príncipe, un niño, quien será su compañero por el resto de su vida. Un niño es el complemento perfecto", revela. Agrandar la familia es un sueño cumplido. "Desde que era muy niña, siempre quise tener un hermano o hermana. Yo crecí como hija única y no fue hasta mis 26 años que conocí a Sandra, mi media hermana. Siempre jugué sola, tenía hermanos imaginarios, y soñaba con compartir la magia de mi niñez con alguien más", confiesa. "Siempre quise tener muchos hijos y una familia grande; de esas que se reúnen en grandes grupos en navidad. Es una gran bendición de Dios poder estar esperando mi segundo bebé y más aún saber que es un niño". Sus padres están también emocionados con la noticia. "De una forma u otra estoy cumpliendo mi sueño y el de mi madre, quien siempre quiso el varoncito", añade Sarassa. "Cuando mis padres quisieron darme un hermanito en Colombia, la situación económica en casa empeoró y sus planes quedaron en solamente eso, sueños". Carolina Sarassa Credit: Cortesía de @jpadronsutti Soñar en grande le ha dado frutos. La periodista colombiana, ganadora del premio Emmy, llegó a Estados Unidos con una maleta llena de sueños. Como joven indocumentada, se graduó con honores de la universidad y se fue abriendo paso en el competitivo mundo de la televisión. Su carrera en Univision comenzó como productora asociada de Aquí y Ahora, para años más tarde convertirse en su corresponsal. Hoy es copresentadora del noticiero nacional del medio día, Edición Digital. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carolina Sarassa Credit: Cortesía de @jpadronsutti Su esposo Andrés Chacón ha sido una gran ayuda en la crianza de su primogénita. "Tengo la bendición de tener un esposo que me apoya en todo. Cuando lo conocí le dije: 'No puedo casarme contigo porque yo me voy a mudar mucho de ciudad por mi profesión', él me dijo 'yo te sigo' y cumplió su palabra", afirma Sarassa. "Llevamos diez años de casados, y hemos vivido en Las Vegas, Los Ángeles y ahora Miami. Su apoyo a nivel profesional y ahora como mamá ha sido incondicional". La maternidad le ha traído grandes lecciones de vida. "Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue perder mi primer embarazo y darme cuenta que no es tan fácil como uno cree el convertirse en mamá. Son miles de factores que determinan si el embarazo de una mujer se desarrollará o no. En mi caso fue un cromosoma que básicamente no era compatible con la vida", revela sobre el bebé que perdió antes del nacimiento de su hija Chloé Sophia. "Lloré, renegué, me enojé y me sentí muy sola. Para una mujer, el embarazo comienza desde que ves esas dos líneas rojitas en el examen casero de embarazo". Carolina Sarassa Credit: Cortesía de @jpadronsutti Al tardarse en quedar embarazada de su hijo, pensó que darle un hermanito a Chloé Sophia sería un deseo que se quedaría sin cumplir. "Cada mes, me hacía pruebas caseras de embarazo con frecuencia, hasta que, por fin, nos dio el positivo que tanto esperábamos", recuerda. "Brincamos de la felicidad y solo se lo contamos a Chloé". La niña está muy ilusionada con tener otro bebé en casa. "Chloé Sophia ama los bebés. Si vemos un niño en la televisión, en la calle o un muñeco, ella quiere acercarse", dice sobre su hija. "Desde hace unas semanas, le hemos estado explicando que en la pancita de mami hay un bebecito. Pareciera que, a sus cortos dos añitos de edad, entendiera todo. Se me acerca, le da un besito a mi estómago. Estoy segura que Chloé Sophia va a ser una excelente hermana mayor. Mi mayor satisfacción será verlos jugar y crecer juntos". Carolina Sarassa Credit: Cortesía de @jpadronsutti Sarassa espera ser la favorita de su hijo por nacer. "Mi hija es mi adoración, pero la adoración de mi hija es su padre. Dicen que las niñas son de los papás, así que espero que este príncipe sea de la mamá", confiesa risueña. Su esposo tiene la esperanza que su hijo se parezca a él. "Él siempre dice que Chloé es una versión en miniatura mía, así que espera ver si el 'niño saca algo del papá'", bromea. La presentadora regresará a la pantalla de Univision después de tomarse tres meses de licencia de maternidad para disfrutar de su recién nacido. Si bien aún están preparando su casa en Miami para la llegada del bebé, y buscándole nombre al príncipe, no caben de la emoción. El niño nacerá en septiembre. "Fui diagnosticada con placenta previa, una condición donde la placenta está muy abajo, y si no se acomoda, tendrá que ser cesárea", confiesa Sarassa, quien solo pide salud para su hijo por nacer. Carolina Sarassa - DO NOT REUSE Credit: Cortesía de @jpadronsutti Vivir este embarazo junto a su hija ha sido el mejor regalo. "Me emociona muchísimo hablarle a Chloé Sophia de su hermanito. Me saca lágrimas cada vez que se acerca y me da un besito en el estómago", cuenta la radiante mamá. Su hija y el bebé que espera la han transformado. "Soy una mejor hija, esposa, compañera y ser humano desde que Dios me dio la bendición de ser madre", dice Sarassa. "El amor por un hijo no tiene precio ni mucho menos palabras para expresarlo".

