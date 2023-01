¡Exclusiva! Carolina Sarassa comparte fotos del bautizo de su hijo Noah y habla de su amor por su hermana Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Carolina Sarassa Credit: Cortesía de fotógrafo Kike Flores/ Blanca Tellería PR En exclusiva, la presentadora de Univision Carolina Sarassa compartió fotos del bautizo de su bebé Noah, y cuenta la emotiva historia de su hermana Sandra, con quien se reencontró, y hoy es la madrina de su hijo. Empezar galería Contando sus bendiciones Carolina Sarassa Credit: Cortesía de fotógrafo Kike Flores/ Blanca Tellería PR "Estoy muy contenta, agradecidísima con Dios y con la vida porque nos da la bendición de que venga mi hermana que va a ser la madrina de mi hijo en su bautizo", dice la presentadora colombiana. "Tengo a mis hijos, el niño y la niña, que es lo que siempre soñé. Ya Noah está caminando, hablando un poquito más. Me siento realizada y feliz. Mi papá está bien de salud que estuvo el año pasado súper enfermo, a punto de morirse y está bien. Estoy llena de agradecimiento". La copresentadora del noticiero nacional del medio día de Univision, Edición Digital es madre de Chloe, de 4 años, y de Noah, de 1 años, junto a su esposo Andrés Chacón. "Ahora que mi hijo nació me he asegurado de mantener ese vínculo con Sandra bien estrechito porque me hace falta mi hermana y quiero asegurarme de que por lo menos una vez al año nos veamos", dice Sarassa. "Entonces cuando nació el niño decidí pedirle que fuera ella la madrina de mi hijito y mi sobrino que tiene 27 años que fuera él el padrino". Carolina habló en exclusiva con People en Español sobre su media hermana Sandra Sarassa, a quien conoció cuando ella ya era una adulta. "Yo no sabía que tenía una hermana hasta los 8 años. Mi papá se casó cuando era más joven y tuvo una hija. Él se separó de su esposa y su esposa se fue a vivir a Alemania y él no supo nada más de su hija. Al punto que hasta la iglesia católica pudo disolver el matrimonio porque nunca se supo de ella", dice la presentadora (aquí con su padre y su hermana Sandra). "Mi papá todavía tiene recortes de periódico buscando a su esposa y no apareció". "Mi hermana tenía 18 y yo tenía 8 años cuando me enteré de ella. La mamá de Sandra es colombiana y se fue a Alemania porque tenía una nueva pareja. A mi hermana le habían dicho que su papá se había muerto, que es mi papá. Y ella empieza a preguntar porque nunca le mostraban foto. Ella tenía 1 año y medio cuando se separaron y mi papá nunca más supo de ella", cuenta Carolina Sarassa. "Mi mamá sabía que existía pero a mí como estaba tan chiquita no me habían contado nada. Un día suena el teléfono de mi casa y era Sandra Sarassa buscando a Gustavo Sarassa". "Yo llego del colegio y mi mamá me dice que yo tengo una hermana y lo que pienso es que mi mamá está embarazada", recuerda Carolina. "Y no, me dicen que es una hermana de 18 años. En ese momento estábamos muy mal económicamente. Mi papá había perdido el trabajo en Colombia y estábamos vendiendo todo. Mi hermana que no conocía a su papá espera que su papá diga 'voy a conocerte', pero mi papá está en Colombia con una esposa que no trabaja y con una niña chiquita, y sin trabajo y no podía viajar a España, donde vivía mi hermana en aquel entonces. Mi hermana se sintió mucho y se desapareció. Ella se casó, cambió de dirección y nunca más supimos de ella". "Yo siempre tuve la ilusión de que tenía una hermana. Cuando yo estudié periodismo, empecé trabajando en la alcaldía de Miami Beach en el departamento de comunicaciones", dice Carolina Sarassa, aquí junto a su colega y amiga Francisca, su esposo Francesco y su hijo Gennaro Zampogna. "Tenía yo 21 años, y estoy conversando con el que era mi jefe y le hablo de mi hermana. Me dijo: 'tu apellido es tan diferente, Sarassa, que tiene que haber alguna forma de buscarla'", añade la periodista. Su antiguo jefe la ayudó a contactar a Sandra. "Resulta que él conocía a un policía en Barcelona y lo llamó. Le dijo: 'aquí hay una Sandra Sarassa que tiene un bar en una ciudad a las afueras de Barcelona, le puedo dar la dirección para que le escriba'. Le escribí: 'hola, soy Carolina, no sé qué escribir, no sé que decir pero espero que seas mi hermana y si eres mi hermana, llámame'. Pasaron tres o cuatro semanas y me llamó", recuerda. "Era mi hermana, empezamos a conversar. Yo tenía 21 años, estaba indocumentada en Estados Unidos así que me daba miedo viajar. Esperé a ser ciudadana para viajar a España". "Yo tengo 38 años y mi hermana tiene 47, hay una diferencia de 10 años entre las dos", dice Carolina Sarassa, quien ha recuperado el tiempo perdido con Sandra. "Ella tiene tres hijos ahora", dice sobre sus sobrinos. La presentadora viajó a España cuando ella tenía 26 años a conocer a su hermana Sandra. "Mi papá y mi hermana no tenían relación porque mi hermana no quería saber nada de mi papá. Finalmente yo fui la embajadora entre ellos dos", recuerda. Años después, cuando Sarassa y sus padres vivían en Los Ángeles, ella convenció a su hermana Sandra que viajara de España a California a finalmente conocer a su padre. "Apagamos todas las luces y entró mi hermana. A mi papá lo sentamos en la mesa del comedor y le dijimos que cerrara los ojos y así vio a mi hermana", recuerda Carolina (aquí con su papá). Sandra y sus hijos viajaron a Miami en enero para el bautizo de Noah, y se quedaron unos días en casa de Carolina. "Vino mi sobrinita que tiene 12 años que tiene síndrome de Down, que también ha sido una bendición su llegada porque desde que nació Claudia, el corazón de mi hermana que era como una roca, se ha suavizado muchísimo", dice la periodista. "Ella decidió venir a Estados Unidos a pesar de que no quería saber nada de mi papá, porque le pareció importante que Claudia supiera quién es su abuelo. Los niños han traído esa unión a la familia, primero Claudia y ahora Noah". "Mi papá cuando la vio por nada se muere", recuerda Carolina del emotivo momento en que su padre vio a su hija Sandra por primera vez desde que ella era una bebé. "Si eso pasa ahora hubiera estirado la pata", bromea sobre su padre. "Mi mamá fue mi cómplice porque mi papá para sacarlo de la casa era muy difícil. Lo mandamos al supermercado. Los hijos de mi hermana le dicen abuela a mi mamá. Es muy bonito". "Yo antes de ser mamá no era una mujer obsesionada con tener hijos, pero ahora que los tengo, si yo hubiera sabido lo mucho que los iba a querer hubiera comenzado a los 20 y tendría 8 niños", bromea Carolina Sarassa, aquí con su colega y amiga Pamela Silva y su bebé Ford. "Me da nostalgia ver como pasa el tiempo. Noah ya camina, ya habla algunas cositas y su ropita de bebé ya la vas sacando. Me encantaría siempre en casa tener un bebé". "Se siente uno culpable de yo haber tenido tanto y ella no tuvo nada. Posiblemente tuvo mejor vida ella económicamente, pero yo tuve un hogar que ella no tuvo". Los invitados al bautizo celebraron luego en casa de la presentadora en Miami y probaron este delicioso pastel. Sin duda fue un día muy especial para toda la familia, incluyendo a Chloe, la hermanita de Noah. Francisca y su bebé Gennaro estuvieron entre los invitados al bautizo de Noah.

