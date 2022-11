Presentadora de Despierta América en domingo revela el sexo de su bebé ¡Es niñ...! Carolina Rosario, copresentadora de Despierta América en domingo (Univision), reveló el sexo de su bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Rosario Credit: Cortesía de Blanca Tellería PR Carolina Rosario reveló en exclusiva con People en Español que está embarazada. La copresentadra de Despierta América en domingo (Univision) recién se enteró del sexo de su bebé por nacer y revela que ¡es niña! La periodista compartió en Instagram un video de la fiesta donde reveló que tendrá una hija. "Más perfecto no me lo pudo poner Dios", expresó Rosario, quien ya es madre de un varón, Kalel, fruto de su matrimonio con Agustín Barreto, de 49 años, compositor musical de la cadena Univision. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al festejo en su casa en Miami asistieron amigos cercanos y familiares de la pareja, como los padres de la presentadora, Raquel Rivera y Juan Rafael Rosario. Carolina Rosario Credit: Cortesía de Blanca Tellería PR La presentadora puertorriqueña de 34 años — quien trabajó en Primer Impacto (Univision) como reportera durante cinco años y se unió en el 2021 al equipo de Despierta América en domingo— habló en exclusiva con People en Español sobre su segundo embarazo. "Los doctores me han dicho que todo va muy bien", agradece Rosario. Kalel, de 6 años, es el más emocionado esperando la llegada de su hermanita, pautada para abril.

