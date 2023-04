Crece la familia de Univision Noticias: una de sus presentadoras da a luz a una niña La presentadora Carolina Rosario dio a luz a su bebé Arella Rose y compartió la primera foto de su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carolina Rosario Credit: (Mireya Acierto/Getty Images) ¡Ya llegó al mundo Arella Rose, la bebé de Carolina Rosario! La presentadora puertorriqueña dio a luz a su hija el domingo 23 de abril a las 11:34 p.m. "Arella Rose llegó a nuestro mundo para recordarnos que el amor lo puede todo. Te amamos hija. Estamos en un éxtasis de amor y felicidad", escribió Rosario en Instagram, compartiendo las primeras fotos de la bebé. "Gracias a los médicos que nos guiaron en el proceso de toma de decisiones difíciles, a mi madre por que es mi pilar, a mi esposo por su amor, a mi hijo Kalel y a todos los amigos y familiares que nos han derrochado tanto amor. Los quiero", añadió la copresentadora de Noticias 24/7 Primetime (ViX) junto a Aylen Del Toro. Rosario compartió imágenes en la sala de parto con su esposo —Agustín Barreto, quien es compositor musical de la cadena Univision— y su adorable bebé. Ya la pequeñita conoció a su hermanito Kalel y a sus abuelos, quienes la visitaron en el hospital en Miami. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosario —quien fue parte del equipo de Despierta América en domingo— se tomará una licencia de maternidad por unos tres meses antes de regresar a la pantalla de Univision. En la alfombra de Premio Lo Nuestro semanas atrás la radiante embarazada impactó con su glamuroso look. Carolina Rosario Credit: (Mireya Acierto/Getty Images) Amigas y colegas de la periodista la felicitaron por la llegada de su princesa. "¡Es una muñeca! Dios los bendiga aún más ahora con el nacimiento de Arella Rose", comentó Satcha Pretto en Instagram. "Me derrito con Kalel, como ve a su hermana, es una hermosura esa bebé", comentó Michelle Galván. "¡Felicidades! Bienvenida Arella Rose", le escribió Ilia Calderón.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Crece la familia de Univision Noticias: una de sus presentadoras da a luz a una niña

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.