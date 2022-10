Carolina Rosario está en la dulce espera por segunda vez. Así lo reveló esta mañana en Despierta América en domingo (Univision), programa que presenta junto a María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido. La presentadora puertorriqueña de 34 años habló en exclusiva con People en Español sobre su segundo embarazo y los retos que han enfrentado. No todo ha sido color de rosa, asegura Rosario, quien ha tenido que salir del set a veces a vomitar o irse del trabajo por sentirse mal.

"Yo he venido a descubrir lo que es una 'mala barriga' y a tener empatía con otras mamás", confiesa. "Estaba 24 horas con náuseas, vomitando varias veces al día". La ocupada mamá —quien recién cumplió tres meses de gestación— tuvo que irse a casa en medio de una grabación del programa Noticias 24/7 Primetime (ViX). "Tuve que abandonar el show, me tuve que ir", confiesa. "Ha sido muy duro. A mí no me daban ganas de bañarme, de levantarme, de peinarme, de arreglarme, de escribir, de leer un libreto. Tú no quieres fallar".

Durante este embarazo también ha experimentado momentos de desvelo y ansiedad. A veces al leer el teleprompter en Noticias 24/7 Primetime, show que copresenta con Aylen Del Toro, siente que le falta el aire y sufre fatiga. Del Toro también está embarazada y ha sido un gran apoyo. "Estar embarazada no es estar enferma. Yo quiero seguir siendo yo aunque esté mal y ese esfuerzo que uno hace por tratar de seguir —y sabes que no puedes porque tu cuerpo te dice que no— es muy fuerte", reconoce Rosario.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

La presentadora —quien trabajó en Primer Impacto (Univision) como reportera durante cinco años— se unió en el 2021 al equipo de Despierta América en domingo. Su esfuerzo ha dado frutos. La periodista empezó trabajando como reportera en el canal Noticias 23 de Univision en Miami. Tras nacer Kalel, se abrió la oportunidad de ser reportera de Primer Impacto. "Los hijos vienen con el pan debajo del brazo", reflexiona ella.

Otra bendición fue la oportunidad de unirse al equipo de Despierta América en su nueva edición dominical. Trabajar con María Antonieta Collins, Raúl González y Jackie Guerrido ha sido un gran regalo. "Fue lo más inesperado de mi vida, la sorpresa más grande", confiesa. "Ha sido una experiencia increíble. Los cuatro somos muy diferentes y aprendemos uno del otro. Cada uno tiene algo único que aportar al show. Tenemos una dinámica muy linda".

En medio de grabar Despierta América en domingo le daban ataques de hambre y sentía el morning sickness, el malestar y nauseas típicas del embarazo que se agudiza en las mañanas. Levantarse a las cinco de la mañana los domingos tampoco ha sido fácil, pero tiene quien le eche porras en el set. "El apoyo de ellos y de mis productores ha sido increíble", dice de sus copresentadores.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

Sus seres queridos le dan fuerza para seguir. "Mi familia depende de mí. Si no lo hago, los abandono. Mi familia, mi hijo y mi esposo, pensar en ellos, me ayuda a salir adelante. No importa que llore porque me siento mal o porque no aguanto la nausea, son ellos los que me impulsan", confiesa. Afortunadamente, a pesar de sus síntomas, ella y su bebé están en buen estado de salud. "Los doctores me han dicho que todo va muy bien", agradece la comunicadora.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

Si bien siempre soñó con tener dos hijos seguidos, su esposo —Agustín Barreto, de 49 años, quien es compositor musical de la cadena Univision— le decía que era mejor esperar a que su primogénito Kalel, de ahora 6 años, fuera un poco más grande. "Trabajamos mucho los dos en Univision, en el ambiente de la locura de la televisión, y se veía como algo imposible", dice sobre darle un hermanito o hermanita a Kalel. El niño es el más emocionado esperando la llegada del bebé, pautada para abril.

"Él fue un embarazo divino. Me embaracé de Kalel y estuve trabajando hasta el día que tuve contracciones", recuerda sobre su primogénito. "No sentí nada de mala barriga, no entendía lo que era eso. Fue una barriga linda, chiquita, me mantuve en mi peso, fue una experiencia muy buena", dice sobre su primer embarazo, a los 27 años.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

Rosario conoció a Barreto cuando ella empezó en la cadena haciendo una pasantía. "Él me vio y dijo: 'voy a casarme con ella'", cuenta sobre su esposo. Una productora amiga de ambos sirvió de Cupido. Si bien en aquel entonces ambos tenían otras parejas, fue un amor a primera vista que hizo que sus caminos se unieran. "Fue una química tan brutal", recuerda Rosario, que decidieron separarse de sus respectivas parejas y comenzar luego su relación. Llevan más de 10 años juntos y se casaron en el 2014, formando su hermosa familia.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

La pareja aún no sabe el sexo de su bebé por nacer. "No quisiera tener preferencia porque luego uno se desilusiona", admite. "Me empeñé en tener una niña y cuando me dijeron que mi hijo era un varón me frustré. ¡Qué tonta!", recuerda sobre su primer embarazo. "Y mi hijo es el amor de mi vida, lo mejor que me ha pasado en el mundo", añade sobre Kalel. "En este segundo embarazo, no quiero pensar en eso, aunque todo el mundo piensa que va a ser niña".

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

Barreto ha sido su roca. "Él tiene mucha paciencia aunque yo a veces lo trate como gruñona porque él sabe que estoy con muchas hormonas", cuenta risueña. "Me deja mucho mi espacio. Como hombre no entiende bien lo que uno está sintiendo porque él nunca lo va a vivir", admite sobre llevar un bebé en su vientre. "Me ve en el baño vomitando y me dice: 'Mi amor ¿qué hago? ¿Te acompaño o me voy?'", revela.

También la apoya en la crianza de su hijo Kalel. "Mi esposo es un papá increíble", afirma. En las mañanas ella lo prepara para la escuela y en las tardes, cuando ella trabaja, su esposo cuida al niño hasta que Rosario llega a casa en las noches. "Es el que estudia con él, el que le da la comida", cuenta sobre su pareja. Las familias de ambos viven en Puerto Rico, por lo que han tenido que criar solos a su primogénito, apoyándose el uno al otro como profesionales y como padres. "Somos un equipo y hemos decidido que juntos vamos a lograr nuestras metas", dice Rosario.

Carolina Rosario y familia - embarazo Credit: Foto por VCOProductions360; Maquillaje: Marivi Serrano

Una meta, como mamá, es amamantar a su segundo bebé, y poder disfrutar de su recién nacido alejada de las cámaras. La presentadora se tomará una licencia de maternidad por unos tres meses antes de regresar a la pantalla de Univision.