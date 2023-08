Carlos Rivera confiesa que casi se pierde el nacimiento de su bebé por esta razón El cantante Carlos Rivera cuenta porqué casi se pierde la llegada al mundo de su hijo con Cynthia Rodríguez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Rivera casi se pierde el nacimiento de su bebé León. El cantante mexicano dijo que no estuvo junto a su esposa, la presentadora Cynthia Rodríguez cuando a ella se le rompió la fuente. Rivera estaba en España con su gira de conciertos y por poco no llega a tiempo. Al aterrizar de España en la Ciudad de México, fue directo al hospital. Afortunadamente pudo estar presente cuando su primogénito llegó al mundo. "Te pedimos con nuestra fuerza al universo", escribió la pareja en Instagram. "Y ahora que estás aquí, vemos el amor convertido en ti. Nuestro amado León solo esperó a papá y decidió nacer la noche de ayer 03/08/23". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cynthia Rodriguez Credit: Cynthia Rodriguez/ Instagram Los papás primerizos compartieron su felicidad de tener a su hijo ya en brazos. "Es un hermoso bebé, muy sano, muy grande y muy fuerte", escribieron en sus redes sociales. "Mamá está perfecta y hermosa. Damos gracias a Dios por bendecirnos y por la salud de los dos". Carlos Rivera Credit: John Parra/Getty Images for Sony Music Latin Entertainment También agradecieron los mensajes de amor de sus seguidores. "Y gracias a ustedes por todas las muestras de amor. La felicidad hoy tiene un nuevo significado en nuestra vida", concluyeron en su mensaje. Carlos Rivera Credit: Beatriz Velasco/WireImage Rivera llenó la casa de globos y flores para recibir a su esposa y su bebé. Ya ha retomado su gira musical, con mucha más motivación tras la llegada de su bebé. ¡Felicidades!

