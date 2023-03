Carlos Rivera espera su primer hijo Tras casarse el año pasado con su novia Cynthia Rodríguez, ahora Carlos Rivera cumple su sueño y está a la espera de su primer bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 22 de junio de 2022, Carlos Rivera contrajo nupcias con su novia Cynthia Rodríguez en Europa. Antes del enlace matrimonial, el cantante había revelado a People en Español su interés por convertirse en padre; ahora, cumplirá ese sueño porque la pareja espera su primer bebé. Fueron los tortolitos quienes dieron a conocer que tendrán un niño; incluso, revelaron el nombre de su primogénito, quien llevará por nombre León. "La luz de Dios ha tocado nuestra vida y en camino nos manda la bendición mas grande desde el cielo", mencionaron Rodríguez y Rivera en sus respectivas cuentas de Instagram. "Llenos de ilusión y alegría estamos en la espera de nuestro amado León". Acompañaron el texto con la imagen de un león tejido en tono beige, que está acostado sobre una sábana de bebé que dice "León" y hay también unos zapatitos en color azul. Carlos Rivera Carlos Rivera | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las felicitaciones para la pareja ante el anuncio de la dulce espera no se hicieron esperar. Incluso, famosos como Angelique Boyer, Krystal Silva, Yuridia, Lucero, Carlos Vives e Irina Baeva no dudaron en enviar sus mejores deseos."Qué bendición"; "Ayyyy ya queremos consentirlo muchooooo, Léoncitoooo bebeeeeé"; "León bebé te queremos"; "Qué emoción más grande ¡felicidades!"; "Nooooooooooo ¡¡¡¡qué emoción tan bella!!!! ¡Amando está noticia tan bella! ¡Los abrazooooo!"; "¡¡¡Qué alegría de noticia!!! Ya me imagino a León corriendo por las calles de Huamantla, un abrazo gigante amigo querido", y "¡Muchísimas felicidades!", fueron algunos comentarios. El nombre León ha sido muy importante en la vida de este cantante, cabe recordar que uno de sus primeros triunfos se dio cuando interpretó un tema de la película El Rey León en el reality La Academia que le dio el triunfo; además, protagonizó en España la versión en teatro musical que le dio un gran impulso en su carrera. Se desconoce cuándo nacerá el nene; mientras tanto, Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez disfrutan de este proceso.

