Mientras Vanessa Lyon grababa un show en Ciudad de México en el 2012, la modelo quedó prendada del sentido del humor de Carlos Calderón. "Lo vi en la televisión y me gustó porque era pícaro", recuerda Lyon, de 30 años, quien en aquel entonces hizo una excelente amistad con Cristina Bernal. "Pasan los años y Cristy se casa con Alan Tacher, y le digo: 'Cristy, tu esposo trabaja con mi crush desde hace años, Carlos'".

Ni lenta ni perezosa, Bernal los puso en contacto. "Yo dije: '¡OMG, ¿en serio me quiere conocer esa chava?, qué espectáculo!'", revela el copresentador de Despierta América (Univision), quien vio en persona a Lyon por primera vez hace tres años mientras la modelo presentaba una cinta en Miami. "Nos conocimos en el East Hotel, yo estaba echando unos chupes con un amigo. Bajé a buscarla y fue como ver a Sofía Loren. Estaba en las nubes".

Tras conocerse en persona esa noche —y posteriormente disfrutar de la visita de Calderón en Los Ángeles— la actriz de raíces venezolanas criada en México decidió dejar su hogar en la costa oeste del país en noviembre para abrir un nuevo capítulo en su vida junto a su crush en la Florida. "Ahora estamos embarazados, enamorados y felices", confiesa orgulloso Calderón, de 49 años, quien había perdido la esperanza de tener bebés y formar una familia. "Siento que los dos éramos solteros empedernidos, casados con nuestras carreras y nuestros sueños".

De hecho, los planes de los tórtolos cambiaron rápidamente al recibir el 2021. "Pasamos Navidad juntos y justo en Año Nuevo nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Respiré y dije: 'Este es el momento de tomar un nuevo rumbo'", narra Calderón, quien en mayo le entregó un anillo de compromiso a Lyon a bordo de un helicóptero en vuelo. "Pensamos en hacer la boda, pero los dos de entrada [no queremos hacer] boda con panza. Mejor nos esperamos".

Por ahora los futuros padres están concentrados en conocerse más y organizar un baby shower en los próximos días en donde se enterarán cuál es el sexo de su retoño. "Estoy 50/50. He tenido un par de sueños que era una niña, pero tal vez estoy alucinando", dice Calderón. "Tenemos nombres, pero Vane quiere que sea sorpresa".

Sea el sexo que sea, la protagonista de la cinta Monday Nights at Seven solo quiere que su bebé esté sano y salvo. "Tengo sentimientos encontrados. Siempre dije que era un niño porque las niñas son una carnada para el mundo y yo soy como una leona, me vuelvo loca si alguien la toca; hay muchos predadores afuera", dice. "Pero al mismo tiempo, estoy abierta a la idea [que sea niña] porque no quiero predisponerme. Estoy en lo que venga".

Y lo que viene es una vida juntos, en famiilia. De esta y de su dulce espera, los enamorados hablaron en exclusiva y por primera vez con People en Español.

"Estamos embarazados, enamorados y felices" Carlos calderón

¿Cómo fue que decidieron pasar el resto de sus vidas juntos?

Carlos: Pecando de falta de modestia, a mí me dijo la esposa de Alan Tacher, Cristy Bernal, que tenía una amiga a la que yo le había gustado y que me quería conocer. Y cuando me enseñó la foto, yo dije: "¡OMG, ¿en serio me quiere conocer esa chava?, qué espectáculo!". Ella me dijo que la conoció en México y vivía en Los Ángeles. Pero empezamos a seguirnos en las redes. Me encantó todo de ella, que se dedicaba a los medios. Pero no pensé que iba a ser mi novia. Yo pensaba: 'Esa chava qué me va a hacer caso si ella vive en Hollywood y yo en Miami'.

Un día ella me avisa que venía a Miami a presentar una película, que si quería ir con ella al estreno. Le dije que claro. Nos conocimos en el East Hotel, yo estaba echando unos chupes con un amigo. Bajé a buscarla y fue como ver a Sofía Loren. Ella venía con sus amigos de Hollywood que era gente pesada. Nos hicimos todos amigos y acabamos todos borrachos y muy felices. Y ahí nos reímos tanto y la pasamos muy bien. Yo estaba en las nubes.

Quedamos como amigos; se regresó a Los Ángeles. Yo sabía que había química, pero igual, sabiendo que ella estaba en Los Ángeles. Pero un buen día me mandaron a Los Ángeles y salimos a cenar un par de veces, nos conocimos a otro nivel. Vi que era una mujer fuerte. Esto fue el año pasado, antes de la pandemia. Ahí ya caí, estaba cacheteando las banquetas por ella.

Luego vino la pandemia y yo la regué y me dejé de comunicar. Yo estaba triste y decepcionado, estaba solo en Miami y la mente me daba muchas vueltas y me desconecté de ella todo el año. A finales del año pasado me dijo que estaba en Nueva York, me dijo que estaba viviendo con un primo que no había trabajo en Los Ángeles ni en New York. Y le dije que se viniera a Miami. Llegó en noviembre a Miami; yo soy medio menso y le dije que se viniera solo tres o cuatro días y ella se ofendió. Y tres días se hicieron como diez y luego un mes y de repente ya estaba enamorado y ahora estamos embarazados, enamorados y pues felices.

"Me encantó todo de ella. Pero no pensé que iba a ser mi novia. Yo pensaba: 'Esa chava qué me va a hacer caso si ella vive en Hollywood y yo en Miami'". Carlos calderón

Mi mamá la conoció y son mejores amigas. Pasamos Navidad juntos y justo en Año Nuevo nos dimos cuenta que estábamos embarazados. Nos la jugamos; ella quería mantenerlo en secreto. Ya cuando queríamos decirlo, Francisca estaba que explotaba y dije: 'Yo no le puedo robar el protagonismo a Francisca. Yo le decía [a Francisca]: 'Ya por favor ya ten a tu bebé'. [Ríe]

De hecho yo viví el embarazo de Vanessa en adelantado a través de Francisca; tenía embarazada en casa y embarazada en el estudio de Despierta…

Vanessa: Una de las cosas que he notado es que los hombres de hoy en día toman a la mujer como algo desechable, no se quieren ni esforzar por una mujer, y yo soy tradicional. Una de las cosas que vi es que Carlos es un caballero, es inteligente.

Fue chistoso, en el 2012 lo vi en la televisión y me gustó porque era pícaro. Y lo dejé ahí y luego grabo un show con Cristy y pasan los años y veo que Cristy se casa con Alan Tacher, y le digo: 'Cristy, tu esposo trabaja con mi crush desde hace años, Carlos'. Ahí quedó el tema, pasa el tiempo y me dijo que estaba soltero, nos pusieron en contacto y empezamos a hablar. Ahí hubo química, pero lo veía con sus raíces superpuestas en Miami, pero tenía la curiosidad y cuando vine a presentar una película le dije que debíamos conocernos en persona —y ahí fue donde nos conocimos.

"Soy tradicional. Una de las cosas que vi es que Carlos es un caballero, es inteligente" Vanessa lyon

Ya le entregaste el anillo a Vane. ¿Boda en puertas?

C: Pensamos en hacer la boda, pero los dos de entrada [no queremos hacer] boda con panza. Mejor nos esperamos. Estamos concentrados en el baby shower y ese ha sido nuestro enfoque —y conocernos como pareja y las partes que no nos habíamos conocido y arreglar nuestro hogar. Tengo albañiles en casa, estamos enfocados en eso y pues será pajecito de anillos cuando llegue el bebé.

"Pensamos en hacer la boda, pero los dos de entrada [no queremos hacer] boda con panza. Mejor nos esperamos" carlos calderón

¿Cómo ha sido la convivencia?

C: Me he puesto a estudiar y ella también. Me compré el libro que se llama Guía práctica para papás. Siento que los dos éramos solteros empedernidos, casados con nuestras carreras y nuestros sueños y cuando paso lo del bebé, respiré y dije: 'Este es el momento de tomar un nuevo rumbo'. Yo ya lo había descartado, hasta llegué a pensar que no podía tener hijos por mi edad. Y ahora le he brindado toda mi paciencia y todo lo que puedo brindarle como hombre y como pareja. Ha sido complicado, no ha sido fácil, pero lo fregón de esto es que tanto para Vanessa y para mí los retos nos incitan al cambio y a ser mejores. Ahí tenemos un punto de conexión muy bueno.

¿Vane, cómo ha sido tu vida en Miami ahora?

V: Me pegó muy duro, porque soy del estilo de Los Ángeles. Vengo para acá y es un mundo totalmente diferente, yo no soy estilo Miami para nada. Sufro y todavía no la estoy pasando bien; sigo mandando mi trabajo a Los Ángeles, mi meta es Hollywood. Aquí para mantenerme activa estoy en clases por Zoom, pero para serte honesta no me he adaptado.

Afortunadamente Carlos puso un gym en la casa y ha sido un alivio maravilloso. Hay días que tengo clases con mi coach. Tengo a mi manager aquí en Estados Unidos y he hecho audiciones en video. Me he mantenido activa.

" Yo ya lo había descartado [ser papá], hasta llegué a pensar que no podía tener hijos por mi edad" carlos calderón

¿Carlos siempre habías querido tener una familia?

C: Creo que como mexicano lo tienes por hecho que algún día vas a estar casado y tendrás un bebé. No lo planeaba, simplemente asumía que iba a pasar, pero no había pasado. Y ahora pasó.

¿Cómo les ha sentado el embarazo?

V: Hicimos las fotos en la semana 30, que es la mejor semana para las modelos embarazadas. Faltan cuarenta días en lo que llega el bebé. La verdad, los primeros tres meses fueron una pesadilla porque literal lloré de las nauseas; no he tenido vómito y ya después nada. He hecho ejercicio diario. No he tenido antojo en particular. Cada semana me pido un menú y comida en específica. Hay días que el cuerpo te pide dormir. Estoy muy activa y ahora es una tortura levantarme.

C: A mí me pasó... a ella le empezó a doler el coxis y yo llevaba una semana con el coxis doliéndome. Y ella come y yo me enfermo; es chistoso, pero sí pasa.

"Faltan cuarenta días en lo que llega el bebé. La verdad, los primeros tres meses fueron una pesadilla porque literal lloré de las nauseas" vanessa lyon

¿Cómo están sus familias con la noticia del embarazo?

C: [Mi mamá] está feliz, mi hermana vive en México entonces estaba sin nietos. Está feliz del primer nieto aquí, se ha llevado bien con Vanessa. Está muy involucrada. Creo que lo más difícil va a ser ponerle un horario a mi mamá (risas); ella va a querer quedarse aquí en la casa.

V: Estaban sorprendidos porque yo decía que el mundo estaba muy feo para traer bebés al mundo y siempre me estaba dedicando a mi carrera y no había conocido a la persona adecuada. Pero están felices, dicen que Carlos es un muy buen hombre para tener una familia. Me dicen que es muy importante la persona que uno escoge para tener un bebé.

¿Quieren niño o niña?

C: Estoy 50/50. He tenido un par de sueños que era una niña, pero tal vez estoy alucinando. Tenemos nombres, pero Vane quiere que sea sorpresa.