El conmovedor mensaje de Carlos Calderón: "Mi hijo me comunicó a mí y a su mamá su deseo de que estuviéramos juntos" Con lágrimas en los ojos y coincidiendo con el día de Acción de Gracias, el presentador se mostró agradecido con la vida y con su hijo León que lo ha hecho replantearse algunas cosas en su vida Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con motivo del día de Acción de Gracias, Despierta América organizó una bonita mesa de celebración en la que sus presentadores fueron diciendo, uno por uno, por qué estaban agradecidos. El momento más conmovedor se vivió cuando un emocionado Carlos Calderón rompió a llorar al contar por qué estaba agradecido este año. "Este año ha sido uno de los años más difíciles de mi vida, me puso de rodillas, puso a prueba mi fe, a mis amigos, a mis compañeros y a ustedes en casa, agradezco cada gesto de apoyo", expresó con la voz entrecortada. Carlos Calderon Carlos Calderon | Credit: Mezcalent.com Para sorpresa de muchos, en su mensaje de agradecimiento, hizo una mención especial a su hijo León, fruto se su relación con la actriz Vanessa Lyon. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Con su cortísima edad me contagió de su amor", dijo el conductor, quien se vio involucrado en un conflicto legal con Lyon. "Me comunicó a mí y a su mamá sus deseos de que estuviéramos juntos y fue algo increíble todos estos meses de lucha, así que estoy muy agradecido", Si bien no confirmó si hay reconciliación con la venezolana, el carismático mexicano dejó entrever que gracias a su pequeño la dura etapa para él y Lyon podría haber llegado a su fin.

