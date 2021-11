Cardi B quiere agrandar la familia La rapera de raíces dominicana es madre de dos pequeños, Kulture Kiari y un varón recién nacido, de quien aún se desconoce su nombre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La maternidad le ha sentado tan bien a la rapera de extracción dominicana Cardi B que ya está pensando en agrandar la familia. Hace apenas dos meses que la cantante dio a luz a su segundo retoño con el rapero Offset, y al parecer las noches sin dormir, tener que cambiar pañales y una nueva responsabilidad no la han desanimado de convertirse en madre de tres hijos. A través de sus redes sociales, Cardi confesó que desea darle una hermanita a su primogénita Kulture Kiari y al bebé que recién llegó al mundo. "Quiero otra niñita tanto", escribió en sus historias de Instagram, presumiendo una diminuta pantufla rosada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cardi B wants another baby Cardi B stories Pero antes, realizará su esperada gira de conciertos, confirmó a sus fanáticos. Desde que Kulture llegó a su vida hace tres años, la rapera ha sido una madre dedicada, balanceando sus responsabilidades como artista sin descuidar a sus hijos. Hace unas semanas reveló que se había alejado de las redes sociales debido a que sus pequeños se enfermaron y necesitaban de sus cuidados. Afortunadamente no fue nada de gravedad y ahora presume el óptimo estado de salud de Kulture a sus seguidores. Sin embargo, continúa manteniendo alejado de las cámaras a su segundo hijo, a quien dio a luz durante un parto lleno de complicaciones. Por el momento, Cardi y Offset también han mantenido el nombre de su hijo en secreto, pero la constante petición de sus fanáticos podría convencer a la pareja de presentar al pequeño —con nombre y apellido— al mundo durante estas fiestas decembrinas. ¿Lo lograrán? Eso está por verse. Lo cierto es que la cantante ahora tendrá a todos atentos a la noticia de un tercer embarazo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cardi B quiere agrandar la familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.