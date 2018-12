Cardi B publica la primera foto de su hija Kulture

Tan solo horas después de que Cardi B anunciara a través de sus redes sociales que había terminado su relación con el rapero Offset, la estrella también compartió la primera fotografía de su bebita Kulture.

La publicación sin duda ha tomado por sorpresa a los millones de seguidores de la popular cantante, ya que desde el nacimiento de la nena el pasado mes de julio, la estrella había tomado la decisión de no mostrar públicamente el rostro de su pequeña angelita.

“Mi corazón”, es el texto escrito por la estrella de la música para acompañar la tierna publicación que se convirtió en la presentación oficial de Kulture ante los fanáticos que la siguen en sus diferentes plataformas digitales.

Tan solo horas antes de que Cardi mostrara por primera ves a su hija, la intérprete de éxitos como “Bodak Yellow” y “I LIke It” confesaba por medio de un video que se estaba divorciando de su pareja, luego de un poco más de un año de su matrimonio.

“He estado tratando de resolver las cosas con el padre de mi bebé. Somos muy buenos amigos y socios de negocios. Tenemos mucho amor el uno por el otro, pero las cosas simplemente no han funcionado desde hace un tiempo. No es culpa de nadie. Supongo que se nos acabó el amor. Ya no estamos juntos”, aseguró en un videoclip colgado en su popular cuenta de Instagram.

Tanto la noticia de la separación, como la presentación de Kulture en las redes, se dan justo después de que medios como TMZ reportaran que el rapero Offset había sido infiel a Cardi, lo que podría ser la razón detrás de la ruptura entre los dos cantantes.