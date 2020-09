La lujosa vida de la hijita de Cardi B Por Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Cardi B Kulture, la hija de dos años de la rapera, no carece de lujos a su corta edad gracias al éxito de sus padres, que siempre le dan lo mejor. ¡Mira cómo vive! Empezar galería De pequeña Kulture, que nació en 2018, es la primera hija de Cardi B. Su padre Offset tiene otra tres hijos. Desde que nació, la pequeña ha volado en aviones privados y vistiéndose con ropa de lujo, como este mono de Versace. 1 de 13 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio De bebé El cochecito de Kulture fue fabricado por el diseñador Jeremy Scott. 2 de 13 Applications Ver Todo En la música Antes de cumplir un año, apareció en la portada del álbum de su padre junto a sus hermanos. 3 de 13 Applications Ver Todo Anuncio Muy brillante Sus padres le regalaron una hermosa pulsera con su nombre que supuestamente costó $6,000. 4 de 13 Applications Ver Todo Su primera fiesta Sus padres tiraron la casa por la ventana para celebrarle su primer año de vida. 5 de 13 Applications Ver Todo Su abrigo de piel La niña de 2 años incluso tiene su propio abrigo de piel para combinar con su lujoso collar. 6 de 13 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Todo Burberry Además de Versace, también se la ha visto luciendo ropa de la marca de lujo Burberry. 7 de 13 Applications Ver Todo Con su mamá Incluso tiene trajes de Burberry a juego con su madre. 8 de 13 Applications Ver Todo Una pequeña modelo Su madre ahora es la nueva cara de la marca Balenciaga, por lo que no es de extrañar que Kulture también luzca piezas de la marca. 9 de 13 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Siempre a juego Madre e hija siempre combinan en algo, como lo hicieron con sus zapatillas Uggs y sus joyas. 10 de 13 Applications Ver Todo Su segunda fiesta Al igual que en su primer cumpleaños, sus padres no escatimaron gastos para celebrar su segundo año de vida con una gran fiesta basada en las muñecas L.O.L. Su tía Hennessy Carolina le compró un coche de juguete de la marca Bugatti. 11 de 13 Applications Ver Todo Gemelas Como su madre, Kulture también carga con un lujosos bolso de Hermes Birkin. 12 de 13 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En las revistas Kulture posó con su madre para la revista Vogue el año pasado. 13 de 13 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

