Cardi B comparte fotos del cumpleaños número cinco de su hija Kulture ¡y presume su 'bolsito' de $25,000! La hija mayor de la rapera y el cantante Offset celebró su primer lustro de vida por todo lo alto ¡mira las fotos! Más Email Send Text Message Imprimir Kulture hija de cardi B Credit: IG/Cardi B Los cumpleaños color de rosa están de moda. No sabemos si es por la ola rosada que la película Barbie ha generado o simplemente porque este es el color más bonito y dulce. Se como sea el rosa ha reinado en el cumpleaños número cinco de Kulture Kiari Cephus , la hija mayor de Cardi B y Offset, que para no perder la costumbre han festejado a su primogénita a todo lujo. La rapera nacida en el Bronx compartió este lunes fotos de su hija vestida con un lindo atuendo de ballerina con todo y sandalias rosadas con listones de satín. En las fotos se aprecia a Kulture tocando un piano de cola tamaño infantil color de rosa y un banco del mismo color. Pero eso no es lo que ha robado cámara: lo que se ha robado totalmente el show es el carísimo bolso de la marca francesa Hermés modelo Birkin de color rosado que la niña luce en varias fotos. Kulture hija de cardi B Credit: IG/Cardi B "Mi bebé ya tiene 5 🥹", exclamó la intérprete de "I Like It", de 30 años, al compartir un video con su hija en Facetime. Offest, el padre de la menor, también le deseó un feliz cumpleaños a su hija y compartió esta tierna foto donde desde luego no pudo faltar el nuevo bolso Hermés de Kulture: Offset y su hija Kulture Credit: IG/Offset SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este no es el primer bolso Birkin de la pequeña. Cuando la pequeña cumplió tres añitos sus papás también le regalaron un Birkin color amarillo adornado con un arco iris hecho con cristales Swarovski al frente. ¿Su precio? Unos $48,000. ¡Wow!

