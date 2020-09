¡Cardi B abre cuenta de instagram para su pequeña Kulture y las redes explotan! ¡Ha nacido una influencer! Si quieres saber dónde seguir a esta diminuta y encantadora modelo, o averiguar cuál fue su primer post.... ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Kulture Kiari, la primera hija en común de Cardi B y Offset, es una de las niñas más consentidas del planeta tierra. La bebita crea tendencia cada vez que aparece junto a su famosa mamá, siempre ataviada con extravagantes lujos, que a sus dos años de edad incluyen abrigos de piel y costosas joyas, algo que ha desatado más de una crítica entre sus seguidores. ¡Ahora los fans de la hermosa Kulture ya podrán seguirle en sus propias redes! Hoy su mamá, quien ya tiene más de 75 millones de seguidores solo en instagram, abrió una cuenta para su pequeña influencer, quien en apenas tres horas ya tenía más de un cuarto de millón de followers. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así invitó a que la gente a que siguieran la nueva cuenta de su hijita: Para su presentación oficial la niña, vestida como toda una señorita y luciendo una mochila de Louis Vuitton, apareció así en su primer post, luciendo boquita como toda una modelo: Y así desfiló junto a su mamá por la calle, en un simpático video en el que lucía un lazo rosa más grande que su propia cabeza: En un momento, Cardi B evitó que la niñita metiera su inmaculado calzado en un charco, mientras le cantaba en español: “¿Qué pasó, qué pasó?” Todo apunta a que ambas iban rumbo a realizarse esta espectacular foto: En ella, madre e hija, conjuntadas en rosa con sendos bolsos de Hermès y zapatos blancos, posaron así de lindas para delirio de los fans de la artista, quien habló en una ocasión en una exclusiva para la portada de People en Español de cómo le gustaría educar a su hija: "Va a ser criada en una mansión, va a tener lo que quiera de mí y de su papá, pero también quiero que sea humilde. La voy a llevar adonde sus primos, a la casa de su abuela y quiero que vea cómo vive la gente en mi comunidad. Quiero que sea humilde, que comparta, que no sea creída. Le voy a enseñar tantos idiomas como pueda. He oído que cuando eres muy chiquito, aprendes rápido. Quiero que hable al menos cuatro idiomas: español, inglés, francés y me encanta el italiano. ¡Amo cómo habla esa gente! Estoy muy orgullosa de mi herencia hispana”.

