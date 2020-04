La cantante Pink y su hijo de tres años dan positivo en coronavirus La artista así lo ha confirmado a través de sus redes sociales con un mensaje contundente. "Esto es serio y real", ha escrito. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La cantante Pink ha informado a través de sus redes sociales que también ha sido víctima del coronavirus. Por medio de un mensaje contundente a la vez que emotivo, la artista contaba que tanto ella como su hijo de tres años, Jameson, habían dado positivo. Madre e hijo empezaron a sentir los síntomas hace dos semanas y rápidamente se hicieron el test para saber si había habido contagio. Lo hubo en ambos casos. Afortunadamente ya se encuentran mucho mejor pero la intérprete de “Raise your glass” ha querido compartir con sus fans lo importante de tomarse este asunto en serio. “Esta enfermedad es seria y real. La gente necesita saber que afecta a jóvenes y mayores, con salud y sin ella, ricos y pobres, y debes hacer que el acceso a los tests sea gratuito y accesible para proteger a nuestros niños, familias, amigos y comunidades”, ha escrito comprometida. Dos semanas después del contagio, ella y su hijo han vuelto a hacerse las pruebas y han dado negativo. Ambos están recuperados, en casa y arropados por el amor de su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Voy a donar medio millón de dólares al hospital Temple University Hospital Emergengy Fund en Filadelfia en honor a mi madre, Judy Moore, que trabajó durante 18 años en el centro de trasplante de corazón y cardiopatía”, escribió emocionada. Además, agradeció el impagable trabajo de los profesionales de la salud y resto de trabajadores que cada día han de salir a la calle para combatir este virus que puede llegar a ser mortal. “Las próximas dos semanas son cruciales. Por favor, quédense en casa”, concluyó. Advertisement

La cantante Pink y su hijo de tres años dan positivo en coronavirus

