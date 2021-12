La cantante Greeicy revela que está embarazada La cantante colombiana Greeicy Rendón espera su primer bebé junto a Mike Bahía. Así confirmaron la feliz noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mike Bahía and Greeicy The 21st Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy La cantante colombiana Greeicy Rendón reveló que espera su primer bebé. Muchos de sus seguidores sospechaban que podría estar embarazada ya que dejó de publicar sensuales fotos en bikini en sus redes sociales y lucía una vestimenta más ancha desde hace un tiempo. Greeicy espera su primer bebé junto a su pareja, el cantante Mike Bahía, con quien se comprometió en octubre. Bahía le entregó un anillo y le pidió que fuera su esposa en medio de un concierto. Alejandro Sanz estaba en tarima cantando con Greeicy cuando Bahía la sorprendió con una romántica declaración. "No quiero que te vayas nunca de mi vida", le dijo a la cantante de 29 años. Razones para celebrar este año le sobran a la pareja. Además de la llegada de su primer hijo, anunciaron una gira juntos. Los futuros papás realizarán juntos la gira de conciertos Amantes Tour 2022, con varias presentaciones en marzo en Colombia. "Ha sido un año donde han pasado muchísimas cosas. Un año que a pesar de las dificultades nos trajo cosas maravillosas. Muchos aprendizajes y algo mágico, algo inexplicable, algo poderoso que queremos compartir con ustedes", escribió Greeicy en Instagram antes de compartir la noticia de su embarazo en un video. Greeicy The 21st Annual Latin GRAMMY Awards - Arrivals Credit: Rodrigo Varela/Getty Images for The Latin Recording Academy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acompañados de sus mascotas en el video, unos adorables perritos pomeranian, la pareja habló con sus fanáticos sobre esta mágica nueva etapa en sus vidas. "Cuando nos conocimos ninguno de los dos queríamos tener hijos, era algo en común que teníamos", confiesa Greeicy, quien fue ganadora de ¡Mira Quién Baila! en el 2018. "Mi sueño nunca ha sido ser mamá", añade la cantante. Sin embargo ese sentir cambió con el paso de los años. "Esto es tan poderoso, esto es tan mágico", dijo sobre la maternidad. Los cantantes están felices de pronto formar su propia familia. Si bien no han anunciado aún fecha de su boda, su enfoque ahora es disfrutar el embarazo y esta gira juntos. El video terminó en una serenata de Mike y Greeicy, que entonaron su nuevo tema juntos "Att: Amor". Mira el video musical a continuación. ¡Felicidades!

