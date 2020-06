Cantante de OV7 revela que tuvo un accidente con su bebé de 7 meses: se le cayó Erika Zaba se sinceró para contar la amarga experiencia vivida con su hijo Emiliano. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Para una madre primeriza la llegada un hijo es un descubrimiento incesante que día a día trae sorpresas, algunas buenas, otras inesperadas. Cada logro, cada progreso llena de alegría el corazón, pero cuando los errores y accidentes ocurren es como que se acabara el mundo. Gracias a las redes sociales, muchas mamás pueden compartir esas experiencias diarias de la maternidad. Una de las que se ha mostrado sincera y franca desde un principio es Erika Zaba, integrante de la agrupación mexicana OV7, quien acaba de confesar que su adorado Emiliano, de 7 meses de nacido, se le cayó. "Hoy es su último día de 6 meses de mi chiquito hermoso. En este mes , sus logros fueron muchos . Le empecé a dar de comer papillas , le empezaron a salir sus dientes , ya se sostiene solito sentado , se ríe a carcajadas", contó la artista al compartir una linda foto al lado de su hijo. "Estando sentado se me cayó para atrás (estábamos en su corral pero casi me da algo )", aseguró. Afortunadamente el incidente no pasó a mayores y como ella misma lo expresa, es uno de muchos momentos en que como mamá tendrá que encontrar la fuerza para seguir adelante y aprender de cada experiencia. Los fans reaccionaron enviándole mensajes de aliento. "No te preocupes, a todas las mamás se nos han caído alguna vez nuestros hijos y eso es normal, estamos aprendiendo y por tus publicaciones puedo ver lo dedicada que eres y la excelente madre en que te has convertido. Y lo de que no quiera tomar agua también es normal, poco a poco, no te estreses! Saludos", le dijo una de muchas personas que apoyó con sus comentarios y buenas vibras. Zaba con su adorado Emiliano y el papá: Francisco Oliveros: Desde la llegada de su bebé la cantante no cesa en compartir cada momento con su primogénito: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Emiliano es fruto del matrimonio de Erika Zaba con el empresario Francisco Oliveros, con quien contrajo nupcias en julio de 2017, en Ciudad de México. La pareja se conoció en una reunión de amigos. Sus compañeros de OV7 estuvieron presentes en el enlace e incluso se encargaron de colocarle el lazo a la novia ¡Awwww!

