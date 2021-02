Close

¡El verdadero triunfo de Canelo el día de su pelea con Avni Yildirim! La hija del púgil pelirrojo y Fernanda Gómez derritió las redes cantándole a su papá Cielo Rojo para desearle suerte en la pelea. ¡No te lo puedes perder! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mexicano Saúl Canelo Álvarez volvió a estar el sábado 27 de febrero en boca de todos al enfrentarse en el ring a Avni Yildirim, en el Hard Rock de Miami Gardens: "Así es como quiero pintar el mundo, de blanco, verde y rojo", exclamó el pelirrojo púgil al llegar al estadio, que lucía iluminado con los colores de la bandera mexicana. Su actual pareja, la modelo Fernanda Gómez, y su hijita María Fernanda, pusieron la nota de color en las redes al estar pendientes de él y acompañarle en todo momento, mostrándole su apoyo incondicional desde el comienzo de la batalla. El mismo Canelo compartía en sus historias los mensajes en los que Fernanda le mencionaba desde su cuenta de Instagram con estas entrañables fotos. "¡Hoy ganamos, mi niño!", quiso animarle su novia con esta linda foto familiar. Image zoom Credit: IG María Fernanda Gómez SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También añadió esta enternecedora instantánea de padre e hija, donde aparecía esta leyenda del boxeo con su niña en brazos sobre las palabras: "Mi papá es el rey del picture for proofs"" escribió haciendo alusión al divertido hashtag. Image zoom Credit: IG Canelo Pero si algo derritió a las redes, fue la aparición de su hija cantando a pleno pulmón y con mucho sentimiento el clásico huapango que la recientemente fallecida mamá de Pepe Aguilar, Flor Silvestre, hizo famoso por primera vez, titulado Cielo Rojo. "¡Qué hermosa!", era la frase más repetida en el muro de su bella mamá. "Bendiciones, bebé chulaza, saludos Canelo, primero Dios, número 1", escribió una fan de su papá; otra incluso animó a Fernanda Gómez a que realizara una colección de moda inspirado en el atuendo de la niña: "¡El vestido me encantó! Deberías sacar una línea de vestidos de niña así como ese".

