Así fue el cumpleaños de Oleta, la hija de Candela Ferro y Khotan Fernández

Oleta, la hija de Candela Ferro y Khotan Fernández, cumplió dos añitos este fin de semana y sus padres decidieron tirar la casa por la ventana para celebrar a su pequeña con una fiesta muy mexicana. ¡Felicidades Oleta!

Feliz cumpleaños

"Oleta cumplió 2 años y, como es tradición, su madrina Nina y padrino Mario Vergel la celebraron", cuenta Candela Ferro (junto a Khotán Fernández y la cumpleañera).

Viva México

"Armamos un cumpleaños inspirados en imágenes y tradiciones mexicanas", dice Ferro.

De todo un poco

"Fue un tea party ecléctico: comida argentina, tortillas azules y guacamole y torta de biscochuelo de dulce de leche con decoración de confites y rosas de mazapán traídas de Italia por su madrina", dice Ferro. ¡Qué ricura!

Serenata

"A Oleta le encanta la película Coco; canta 'La llorona' y ama mis libros de Frida Kahlo", cuenta Ferro de su pequeña, quien durante su fiesta disfrutó junto a su papi.

La torta

La homenajeada y sus invitados cumplieron con una importantísima cita frente al pastel.

Como reinas

"Mi amiga y diseñadora de coronas y piezas para la cabeza Natalia Giannangeli le hizo una coronita de mariposas especialmente para sus dos años", señala la orgullosa mamá.

Papi consentidor

"Khotan les armó [a los niños una] piñata y les pintó máscaras de catrinas", dice la argentina.

Muy colorido

"El vestido fue regalo de su padrino Mario traído de Italia", añade Ferro.

¡Qué diversión!

Oleta estuvo más que feliz durante su fiesta.

