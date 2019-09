Ya no hay lugar dudas: el hijo de Camilo Sexto será su heredero universal Fuentes en España revelan que Camilo Blanes Ornelas, hijo único de Camilo Sexto, será su heredero universal: Esta es la cantidad de millones que recibirá. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Se acabaron las dudas: Camilo Blanes Ornelas, hijo único de Camilo Sesto, es el heredero universal de la fortuna de su padre fallecido el pasado 8 de septiembre a los 72 años. El tema de la millonaria herencia del cantante ha robado cámara prácticamente desde que se informó de su deceso. El intérprete lanzó más de 40 producciones y superó los cien millones de discos en ventas. Ahora, medios de comunicación españolas han informado que el testamento del artista se hará público el próximo 30 de septiembre y que en el documento se declara a Blanes heredero universal de la fortuna de su padre. El testamento se encuentra en poder de Cristóbla Huete, el hombre de confianza del fallecido cantante, y entre otras cosas incluiría propiedades en las localidades españolas de Las Rozas, Torrelodones y Marbella, además de empresas y una importante suma de capital, según explica la revista española Lecturas. ¿Que de cuánto estamos hablando? Pues de aproximadamente 80 millones de euros, unos $8.7 millones, además de 200,000 euros al semestre por los derechos de las canciones de su padre, que al tipo de cambio actual son unos $219,000. Camilo Blanes Ornelas en una foto de archivo con su padre: Image zoom Instagram/Camilo Blanes Camilo Blanes llegando a Madrid para asistir al funeral de su padre. Image zoom Europa Press Entertainment/Europa Press via Getty Images Blanes Ornelas, mejor conocido en España como Camilín, vive en México con su madre, Lourdes Ornelas, y nada más conocer la noticia del fallecimiento de su padre se trasladó a Madrid, donde sumamente afectado participó en sus funerales. Sin embargo, la relación entre ambos nunca fue miel sobre hojuelas y aunque Camilín creció viendo los éxitos de su padre, ha admitido que la fama de su progenitor no siempre fue una bendición para él. “A ratos lo he visto como una maldición, como una pesadilla, pero hoy día ya no siento ninguna confusión”, contó en 2014 el también cantante a People en Español. “Ha sido duro pero hoy día estoy haciendo lo que me gusta, poniendo el corazón en mi voz y plasmando todo lo que soy en la música”. Advertisement EDIT POST

