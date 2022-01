Camilo: "Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida" El cantante Camilo habló en exclusiva sobre la etapa profesional y personal que está viviendo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si alguien se jacta de tener un cierre de año maravilloso, ese es Camilo. "Estoy viviendo uno de los momentos más felices de mi vida. Después de soñarlo tanto, por fin me he podido encontrar con 'la tribu' [mis fans] y sentir toda la buena vibra y el amor de cerquita", dice complacido el colombiano de 27 años, quien realizó conciertos en Colombia, Argentina y México. Evaluna Montaner, Camilo Echeverry Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group "Y poder hacerlo al lado de mi esposa y personas que amo, lo hacen aún mejor. Este [2021] ha sido un testimonio de que una persona chiquitita puede lograr cosas gigantes". Una de ellas, de color índigo. "[Evaluna Montaner y yo] estamos muy bien gracias a Dios. Felices esperando a Índigo", admite emocionado el cantante sobre la espera de su primer hijo. "Viendo cómo crece cada día la pancita de Evaluna. Soñábamos con tener un bebé en nuestras vidas, pero no lo teníamos planeado. Llegó inesperadamente y ahora estamos preparándonos para su llegada". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Evaluna y Camilo Credit: Instagram/Evaluna La de su primogénito y también la de todo lo demás que venga. "Suelo vivir el presente. Yo le pregunto a Dios: '¿Por dónde quieres que vaya?' Y por ahí sigo, con mi familia siempre", afirma el intérprete de "Tutu", quien eso sí, se sueña en el futuro compartiendo tablas con el uruguayo Jorge Drexler. "Me encantaría poder colaborar con él porque su música me ha inspirado toda mi vida".

