Camilo ¿quiere que su bebe sea de género no binario? Al fin despejó las dudas Tras especulaciones sobre la sexualidad de si hijita Índigo, Camilo decidió pronunciarse al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que el hijo que procrearon Eva Luna y Camilo tenía nombre antes de saber el sexo; así, decidieron que se llamaría Índigo y así le pusieron a su primogénita. Hace unos días, surgió una controversia luego de que surgieron rumores que aseguraban el cantante quería que su nena fuera de género binario. Ante ello, el autor del tema "Vida de ricos", no dudó en pronunciarse al respecto. "Hace varios días, hemos venido recibiendo una bocanada de preguntas y de intensidad de los medios de comunicación, y, sobretodo, de programas de chismes acerca de una supuesta noticia que aseguraba que nosotros [Eva Luna y yo] habíamos decidido que nuestra hija sería reconocida como no binaria", mencionó Camilo en un mensaje que dio a conocer en sus historias de Instagram. "Respetamos profundamente a las personas que toman esta decisión, pero no es nuestro caso. Sacaron de contexto unos videos de entrevistas donde nos referíamos a Índigo de manera neutral porque, hasta el día que nació, nunca supimos su sexo porque nunca hicimos ecografías. El cantante continuó para dejar claro que todo se trató de una mala interpretación a algunas de sus declaraciones. "Pensábamos no pronunciarnos al respecto, y dejarlo pasar, como hemos hecho las 50 veces que han dicho que nuestro matrimonio está en crisis, que nos vamos a divorciar, etc.", agregó. Camilo y Eva Luna Credit: Omar Vega/Film Magic/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero nos pareció inquietante la cantidad de mensajes de odio y de juicio que recibimos", advirtió. "Y nos pusimos a pensar como podrán sentirse, por ejemplo, las personas de la comunidad LGBTQ+ frente a un mundo que les señala, juzgándoles, con dedos apuntando y condenando. Imagínense lo intenso y complejo que puede ser para una persona pasando por un proceso de reconocimiento tal y encontrarse con una sociedad llena de piedras en la mano, esperando la primera seña para lanzarlas". Camilo El famoso concluyó dejando clara su postura."Creemos y nos esforzamos por crear un mundo y un futuro donde inventemos más maneras de amarnos, de reconocernos, de respetarnos y de abrazarnos nuestras diferencias", dijo. "Les mandamos un apapacho, un abrazo desde el alma y desde el centro de nuestro núcleo familiar. Camilo, Eva Luna e Índigo".

Camilo Camilo prefiere concentrarse en las cosas positivas de su vida, aunque en esta ocasión, tal como mencionó le pareció muy grave la situación y con este pronunciamiento quiso zanjar cualquier polémica.

