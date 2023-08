Camilo comparte foto de Índigo Tras el nacimiento de su hijita Índigo, Camilo se ha caracterizado por ser un poco reservado cuando de la nena se trata; por ello, ha llamado la atención que ahora de a conocer públicamente, una imagen con su primogénita. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 9 de abril de 2022, Camilo y Eva Luna Montaner se convirtieron en padres de una niña a quien llamaron Índigo. Desde su nacimiento, la pareja pocas veces se muestra en público con su hijita. Ahora, aprovechando un viaje de trabajo a Japón, el intérprete de "Vida de rico" no dudó en pasear con la pequeña por algunos lugares de dicho país y lo dio a conocer al mostrar una imagen de los pies de su nenita con unas sandalias tradicionales de ese lugar. "Amando Japón. Si yo hubiera venido a pasear nada más, igual habría sido feliz como una lombriz", escribió Camilo para acompañar esta fotografía que publicó en su cuenta de Instagram. "Pero el hecho de que lo que me haya traído haya sido mi guitarra y mis canciones... uf". El también compositor de origen colombiano aprovechó la ocasión para dar las gracias. "¡¡Caigo de rodillas de agradecimiento con Dios y con ustedes!!", continuó. "Días de explorar instrumentos japoneses, de comer hasta que salga el ombligo, recorrer bosques antiguos y hacer abdominales con las carcajadas cada cinco minutos". camilo vina del mar gaviota Credit: Cortesía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El cantante desactivó los mensajes; sin embargo, mostró videos cómo está pasando el tiempo en el país asiático; así, se dejó ver, en una de sus presentaciones, interpretando uno de sus temas; también en otro video, estaba en el escenario acompañado de Eva Luna. El artista no dudó en visitar las tiendas locales, donde estuvo probando los instrumentos nativos y tratando de hacer música. También paseó al lado de su esposa y su primogénita, en carriola. Se dice que en este viaje también estuvieron presentes los padres de Eva Luna, Ricardo Montaner y Marlene Rodríguez. Así que todo parece indicar que Camilo aprovechó su faceta profesional para tomar unas vacaciones familiares también.

