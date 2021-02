Close

¡Camila Fernández celebra emocionada el baby shower de su princesa! La hija de Alejandro Fernández festejó la próxima llegada de su bebita en una sencilla pero bonita celebración de la que dejaron constancia en las redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que Camila Fernández anunciara su embarazo, la joven ha sido sorprendida con un baby shower de lo más emotivo al que no le faltó detalle. En un festejo pequeño, familiar pero lleno de encanto, la futura mamá conmemoró este momento tan único en la vida junto a sus seres queridos. En la celebración casera llamaron la atención las galletas en forma de bebé de color rosa y blanco, además del delicioso manjar en el que predominaban las frutas y los ricos pasteles. Así lo reportó el espacio Chisme en vivo a través de sus redes sociales. En la fiesta también abundaron los adornos florales en tonalidades rosas, color predominante por el sexo del bebé que será niña. Otro bonito detalle para Camila ha venido de parte de su padre, Alejandro Fernández. Ante los rumores de una posible molestia del cantante por convertirse en abuelo, el intérprete ha compartido un mensaje negando tal noticia y mostrando su gran alegría. Image zoom Credit: (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images) "Hoy es un día muy especial porque se ha dado a conocer públicamente una de las dichas más grandes que me ha tocado vivir: la de ser abuelo. Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción", ha expresado el artista en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y, por supuesto, no ha dejado pasar la ocasión para decirle a su hija cuánto la quiere. "¡Felicidades Camila! ¡Te amo con todo mi corazón! Y felicidades Francisco, ya que pasarás a ser uno más de la familia", dijo sobre su yerno. ¡Enhorabuena a toda la familia en este precioso momento!

