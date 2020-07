Las fotos del hijo de Burak Özçivit que han enternecido las redes sociales La esposa del galán de la exitosa telenovela turca Amor eterno (Univision) compartió este jueves a través de sus redes sociales nuevas imágenes del menor. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida de Burak Özçivit, el protagonista de la exitosa telenovela Amor eterno (Univision), dio un giro de 180 grados el 14 de abril del año pasado. Ese día el irresistible galán turco de 35 años se convertía en padre fruto de su sólido matrimonio con la actriz Fahriye Evcen, a quien conoció en 2013 durante el rodaje de otra telenovela que encabezó en Turquía. Image zoom Burak Ozcivit y su pareja Fahriye Evcen Instagram Fahriye Evcen Desde entonces han transcurrido 15 meses, probablemente los 15 meses más felices de su vida en los que su responsabilidad como papá ha primado por encima de cualquier otra cosa. Su primera sonrisa, sus primeros pasos, el primer enojo… Cada primer momento vivido junto al bebé se ha convertido en el acontecimiento más extraordinario de su día a día. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque no es muy dado a publicar imágenes del menor a través de sus redes sociales –la última data de finales de abril y ni siquiera mostró su rostro– su pareja compartió este jueves para alegría de sus fans nuevas imágenes del integrante más pequeño de la familia. Image zoom Fahriye Evcen y su hijo Instagram Fahriye Evcen Unas instantáneas muy esperadas que revolucionaron completamente las redes sociales y en las que se puede apreciar lo grande que está el bebé y lo mucho que se parece al papá. Tal fue el revuelo que generaron las imágenes que a tan solo tres horas de su publicación ya superaban el millón de ‘me gusta’ y los 20 mil comentarios, entre ellos el del orgulloso papá. Image zoom Fahriye Evcen y su hijo Instagram Fahriye Evcen Burak, que tiene más de 15 millones de seguidores en Instagram, está a punto de despedirse de las pantallas de Univision tras un año enamorando al público en la piel de Kemal. El gran final de su telenovela Amor eterno se transmitirá el próximo lunes 13 de julio a las 9 p.m., hora del Este, por la cadena Univision. ¿Te lo vas a perder?

