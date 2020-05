Esposa del galán de Amor eterno, Burak Özçivit, publica nuevas fotos de su hijo. ¡Mira qué grande está! La actriz turca Fahriye Evcen publicó en sus redes sociales una foto que muestra cómo ha crecido el primer hijo de la pareja. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La actriz Fahriye Evcen, esposa del actor turco Burak Özçivit, compartió una foto en sus redes sociales donde muestra lo grande y apuesto que está su pequeño hijo Karan. En la imagen que fue publicada en su cuenta de Instagram, Evcen sonríe junto al primogénito de la pareja que cumplió su primer año de vida el pasado 14 de abril. “Mi amor” fueron las palabras que utilizó para acompañar la tierna imagen junto a su pequeño Karan, que según publicaciones de medios de comunicación, significa héroe valiente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de los fanáticos de la pareja no se hicieron esperar y estos llenaron de piropos al niño y a su mamá. Entre los que comentaron sobre la foto: el padre del niño y actor de la telenovela Amor eterno (Univision) quien escribió "mi amor", acompañado con un corazón. Aunque ambos actores han mantenido un bajo perfil en sus redes sobre su rol de padres, sí han compartido con sus seguidores románticas fotografías de su vida en pareja —incluyendo viajes y su rutina en casa. En diciembre, la pareja publicó la primera fotografía mostrando el rostro del pequeño cuando tenía unos 8 meses de edad. Los orgullosos padres se conocieron en el 2013 durante el rodaje de la serie Çalikusu en su país de origen, Turquía. Luego de cuatro años de noviazgo, se casaron en una ceremonia íntima en Estambul. Desde que se hicieron novios hasta ahora han presumido su amor y se han convertido en una de las parejas favoritas de las telenovelas no sólo en su país, sino a nivel internacional.

