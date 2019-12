Protagonista de Amor eterno muestra por primera vez el rostro de su hijo La esposa del galán turco dejó ver por primera vez el rostro del menor a través de las redes sociales. ¡Mira las tiernas imágenes! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A punto de cumplir 35 años de vida, Burak Özçivit continúa arrasando en la televisión de habla hispana como protagonista de la exitosa telenovela turca Amor eterno, historia que Univision transmite de lunes a viernes a las 7 p.m., hora del Este. El melodrama que encabeza junto a la popular actriz turca Neslihan Atagül se mantiene como la ficción más vista del prime time hispano, llegando a promediar más de 1,8 millones de televidentes en cada episodio. Pero el éxito no solo le sonríe al guapo galán turco en el terreno profesional, también en el personal. Burak, que inició su carrera como modelo y posteriormente alcanzó la fama como protagonista de exitosas telenovelas en su país de origen, está felizmente casado desde el 2017 con la también actriz turca Fahriye Evcen, con quien tuvo a su primer y único hijo en abril de este año. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor, que hasta ahora se había resistido a mostrar públicamente el rostro del menor, por fin dejó ver la carita del bebé el pasado fin de semana a través de las redes sociales. Fue su esposa, a quien conoció durante el rodaje de la telenovela Çalıkuşu en 2013, quien compartió la primera imagen del menor por medio de su perfil de Instagram. En la instantánea, en la que el menor aparece acompañado de su mamá, se puede ver lo grande y bello que luce el primogénito del galán turco a sus 8 meses de vida. “El capitán de la nave espacial”, escribió Fahriye junto a la emotiva imagen. Amor eterno se transmite por la cadena Univision a las 7 p.m., hora del Este. Advertisement

