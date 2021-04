Burak Özçivit y su esposa ¡celebran los 2 añitos de su hijo Karan! El galán de la exitosa telenovela turca Amor eterno y su esposa celebraron este miércoles en Turquía el cumpleaños número 2 de su hijo Karan. ¡Mira las imágenes! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con más de 17 millones de seguidores solo en Instagram, Burak Özçivit se ha convertido en uno de los galanes turcos más exitosos, tanto dentro como fuera de su país de origen. Aunque ha participado en diferentes producciones, el actor debe gran parte de su popularidad a Kemal, el personaje que interpretó en la exitosa telenovela Amor eterno, historia que grabó en 2015 y que la cadena Univision transmitió con gran éxito de audiencia en 2019. Si bien disfruta mucho de su trabajo en la pequeña pantalla, –actualmente protagoniza una nueva serie turca– Burak parece tener muy claras cuáles son sus prioridades en la vida: la bella familia que ha formado con la actriz turca Fahriye Evcen, con quien se casó en 2017. Fruto de ese amor nació en 2019 su primer y único hijo hasta el momento, Karan, quien este miércoles 14 de abril está cumpliendo justamente sus primeros dos años de vida. La orgullosa mamá compartió una serie de imágenes a través de su cuenta de Instagram del modesto festejo que le organizaron al pequeño con motivo de su cumpleaños. Burak Burak y su esposa celebran los 2 añitos de su hijo | Credit: Instagram Fahriye Evcen En la imagen, aparece el cumpleañero acompañado de sus famosos papás con una sonrisa de oreja a oreja frente a una mesa que contiene un delicioso pastel de cumpleaños. Burak Burak y su esposa celebran los 2 añitos de su hijo | Credit: Instagram Fahriye Evcen SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz cumpleaños mi querido hijo", escribió Fahriye junto a las instantáneas. Burak Burak y su esposa celebran los 2 añitos de su hijo | Credit: Instagram Fahriye Evcen Como era de esperarse, el cumpleañero acaparó todas las miradas y comentarios de la publicación, robándole todo el protagonismo a sus papás con su carisma. "¡Qué bello! Se parece mucho al papá!", se puede leer entre los incontables mensajes que recibieron las imágenes del festejo del pequeño. ¡Muchas felicidades Karan!

