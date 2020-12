Close

Protagonista de Todo por mi hija comparte su foto más tierna junto a su hijo Vestidos de manera muy similar, el actor turco y el pequeño revolucionaron las redes sociales con este tierno momento entre padre e hijo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En apenas unos meses, Bugra Gulsoy ha pasado de ser un completo desconocido entre el público hispano de Estados Unidos a convertirse en uno de los rostros más queridos actualmente de la pequeña pantalla debido al personaje protagónico que interpreta en la exitosa telenovela turca Todo por mi hija (Telemundo), que se mantiene en los primeros lugares de audiencia. Al igual que Demir, el exestafador que interpreta dentro de esta historia protagonizada por la niña Beren Gokyildiz que la cadena transmite de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, Gulsoy también experimenta la paternidad en la vida real, en este caso desde hace casi dos años. Image zoom Bugra Gulsoy, protagonista de Todo por mi hija | Credit: Cortesía TELEMUNDO El actor turco de 38 años debutó como papá de un precioso bebé rubio en abril de 2019. Desde entonces ve el mundo a través de sus hermosos y pequeños ojitos azules. Aunque tardó aproximadamente un año en animarse a compartir la primera foto de su primogénito a través de las redes sociales, en los últimos meses Gulsoy no ha dejado de presumir al menor en el ciberespacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La foto más reciente, y quizás la más tierna hasta el momento, la compartió este miércoles y logró sacar una sonrisa a sus casi tres millones de seguidores de Instagram. Image zoom Bugra Gulsoy y su hijo | Credit: Instagram Bugra Gulsoy Se trata de una bella instantánea entre padre e hijo en la que ambos posan frente a la cámara desde una calle de la ciudad más poblada de Turquía vestidos de una manera muy similar. "Pandillas de Estambul", fueron las palabras con las que acompañó la imagen el actor, quien ahora luce una poblada barba. A pocas horas de su publicación, la imagen había logrado más de 200 mil 'me gusta' y 2 mil comentarios, nada extraño teniendo en cuenta que Gulsoy está a punto de superar los tres millones de seguidores.

