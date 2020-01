Brenda Kellerman dedica unas conmovedoras palabras a Dante, su ángel en el cielo, en este 2020 La mamá de Dante y Tadeo dedica una conmovedora carta a su hijo fallecido en estas fechas tan familiares y tras un año muy duro. "Te extraño mi amor". By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las navidades son unas fechas de estar en familia y no todos las han podido celebrar con la misma alegría. Para Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman el 2019 ha sido el peor año de su vida debido a la triste pérdida de su hijo Dante. El pequeño les dejaba el pasado mes de agosto dejando sus corazones rotos. La pareja se aferró a su bello recuerdo y al amor de su otro bebé, Tadeo, quien se ha convertido en su razón de vivir y el motor de sus vidas. Hasta el cielo Brenda ha mandado estas preciosas palabras a su chiquitín. “Mi enano, mi ángel hermoso, mi Dante como te extraño mi amor, te amo con todo mi corazón mi amor y gracias por darme tanto aprendizaje de vida. Yo tengo un ángel en el cielo, que se fue mucho antes de lo que esperaba, pero no importa cuánto tiempo pase siempre te amaré hermanito Dante”, ha escrito en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de la tristeza de este capítulo, Brenda y Ferdinando han pasado unos días arropados por su familia y recordando con mucho amor a su bebé. Precisamente por él y en su honor es que han querido sonreír y disfrutar de estas señaladas fiestas. Los padres y su bebé han pasado unos días en la playa junto a Tadeo con el que han disfrutado momentos tan entrañables como los que han compartido en sus redes. Les deseamos un 2020 lleno de amor, salud y cosas bonitas. Advertisement

