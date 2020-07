Con más de 12 semanas de embarazo, Brandon Peniche y su mujer revelan que tienen COVID-19

"Para que no haya chisme", aseguró Peniche al inicio del video y tratando de expresarse -al igual que su mujer- a través de una gruesa mascarilla médica. "Hace aproximadamente un mes empecé a sentir mal, me empecé a sentir cansado. Me guardé aproximadamente dos días. Me hice dos pruebas, me salieron absolutamente negativas", explicó el actor sobre sus malestares. "Mi doctor me decía que yo tenía COVID pero que era muy complicado porque en las pruebas yo salía negativo. Luego me hice una tomografía de tórax y salí todo bien, todo perfecto. Yo decía me siento mal, me siento mal. [me decían] no te creo ha de ser tu mente."