¡Blue Ivy, hija de Beyoncé, gana tremendo premio a sus 8 añitos! A su corta edad, la pequeña ganó un importante premio de la industria por cantar y escribir en Brown Skin Girl en el disco The Gift, que su mamá hizo para el Rey León. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡No hay duda de que Blue Ivy Carter heredó el gran talento de sus papás! Brown Skin Girl acaba de ganar el premio al Mejor Dúo/Grupo en los NAACP Image Awards y la pequeña gran artista puede sentirse bien orgullosa de ello. Image zoom La hija de Beyoncé y JAY-Z cantó algunas líneas en una de las canciones que interpretó su mamá para The Lion King: The Gift. El tema Brown Skin Girl estaba incluido en el álbum de Beyoncé y su hija, además de cantar, también tuvo crédito como escritora de la canción junto a su mamá, Wizkid y Saint Jhn. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom A sus treinta y ocho años, Beyoncé ganó también otros seis premios durante la noche, entre los que se encuentran los de Mejor Artista Femenina y Mejor Banda Sonora por su álbum The Lion King: The Gift, para el cual se grabó precisamente la canción en la que su hija hizo su temprana aparición estelar. “Felicidades BLUE IVY por tu premio de NAACP ayer, por cantar y escribir en Brown Skin Girl en el disco The Gift. ¡La artista más joven en ganar un premio tan importante! ¡La abuela está tan orgullosa de ti! ¡Ocho añitos! Estás dando una voz a todas las hermosas niñas morenitas como tú”, escribió orgullosa su abuela Tina Knowles, sin poder ocultar su felicidad. Image zoom Una fuente le aseguró a People, nuestra hermana anglosajona, que a la pequeña Blue le encanta, al igual que a su mamá, “cantar, bailar y actuar. Las dos aman la música obviamente y está claro que Blue nació para esto”. Image zoom También dijo que Blue, quien comparte papás con sus hermanitos, los gemelos Rumi y Sir de tres años, es “una niña muy inteligente, con mucha energía y sabe bien lo que quiere. Más aún desde que nacieron los gemelos, cuando Beyoncé se aseguró de que ella adoptara su nuevo rol de hermana mayor. También le hace parte de todos los rodajes de sus videos, ceremonias de premios e incluso le lleva a los estudios donde graba. ¡Tienen un lazo muy especia!” Advertisement

¡Blue Ivy, hija de Beyoncé, gana tremendo premio a sus 8 añitos!

